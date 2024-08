Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, înaintea Congresului de sămbătă al partidului, că trebuie să existe o discuție serioasă despre regionalizare, precum și despre modificarea Constituției, deoarece Legea fundamentală are „anumite minusuri” și există un „vid constituțional”. El a mai spus că, după 20 de ani de președinți de dreapta este momentul unui șef de stat de stânga.

„Cred că trebuie să vorbim serios de regionalizare. Sunt anumite teme pe care noi tot am evitat în acești ani să le atingem, dar cred că, și nu doar eu, trebuie să dăm drumul la această dezbatere care poate, nu spun că va duce obligatoriu, dar care poate să ducă la o schimbare sau modificări în Constituție. Eu cred că e devreme să vorbim acum despre aceste lucruri concrete, dar cu toții am văzut în ultimii ani că există chiar anumite minusuri în Constituție, vid constituțional. Există situații în care lucrurile nu sunt reglementate. Acestea sunt puncte la care trebuie să ne gândim, după aceste alegeri. Că există bineînțeles viață și după alegerile parlamentare”, a afirmat Sorin Grindeanu, sâmbătă la Romexpo, unde are loc Congresul PSD.

Întrebat ce schimbătă sunt necesare în PSD în continuare, ministrul Transporturilor a răspuns: „PSD se schimbă în fiecare zi și PSD se dezvoltă în fiecare zi, dovadă că timp de peste 30 de ani PSD a rămas cel mai important partid din România. Am avut diverse momente și fericite și mai puțin fericite. Ca în politică, câteodată câștigi alegerile, câteodată le pierzi”.

„Eu cred că după 20 de ani de președinți de dreapta, e momentul să avem un președinte de stângă, dar nu atât atributul de dreapta, stânga este important, cât calitățile”, a mai subliniat Grindeanu.

