Internauții o trimit pe Diana Șoșoacă să facă live din Kiev, după ce senatoarea a spus că nu sunt bombardamente în capitala Ucrainei

Diana Șoșoacă a stârnit un val de indignare chiar pe pagina ei de Facebook, după ce a pus sub semnul întrebării atacul Rusiei asupra Ucrainei și bombardamentele din Kiev. Revoltați, internauții au trimis-o pe senatoare să facă live-uri din Kiev, iar unii s-au oferit s-o ajute cu transportul.

Diana Șoșoacă a ridicat semne de întrebare sâmbătă asupra atacului Rusiei împotriva Ucrainei și a bombardamentelor din Kiev. Ea a preluat pe Facebook un articol dintr-un blog și a spus că pe camerele live din Kiev nu se văd semnele atacurilor.

„Să vă spun un mic secret: aveţi internet! Efectiv nu înţeleg cum de nu puneţi mâna să căutaţi imagini direct de la sursă. Aveţi ataşat acestui articol o imagine luată de pe mai multe camere live din Kiev. Îmi spuneţi, vă rog, unde sunt „atrocităţile” comise? Unde sunt bombardamentele, unde e nebunia frontului?”, a întrebat senatoarea pe Facebook.

Postarea ei a atras reacții virulente din partea internauților, care i-au transmis în comentarii să meargă în Kiev și să facă live-uri de acolo, așa cum obișnuiește Diana Șoșoacă să comunice de obicei:

De ce nu vă duceți la Kiev, să faceți live-uri d-alea demne de super puterile dvs????

Va rog eu frumos, nu mergeti un pic pan' la Kiev sa ne relatati la cald evenimentele?!

Aşteptăm să mergeți în Kiev/Harkov şi să le spuneți oamenilor că bombardamentele (care au distrus numeroase locuințe, şi au cauzat şi pierderi umane) nu există de fapt...

Eu nu ti-as face altceva decât sa te duc la Vama Siret si sa te pun sa repeti asta în fata mamelor singure cu copii, care au fugit disperate din calea criminalilor pe care ii slujești.

Buna ziua! Personal ma ofer sa va duc in Ucraina, sa faceti un live de acolo sa ne aratati "adevarul". Va las in centru in Kiev si merg si parchez un pic mai incolo, nu va panicati, ma intorc si va iau, promit! Multumesc, saru-mana!

Vrem live Șoșoacă de la fața locului!

Postrarea Dianei Șoșoacă a stârnit indignare în rândul internauților. Sursă foto: Facebook

