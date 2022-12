Iohannis a mers la Caracal cu președintele Portugaliei: „Invadarea Ucrainei a evidențiat capacitatea NATO de a acționa ferm”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că prezenţa militarilor portughezi din cadrul Brigăzii Multinaţionale Sud-Est la Caracal, alături de militarii din Republica Macedonia de Nord şi de ceilalţi aliaţi, are o contribuţie importantă la întărirea apărării şi securităţii României.

„Prezența dumneavoastră și a militarilor portughezi în țara noastră are o însemnătate deosebită. Aceasta este și expresia relațiilor foarte bune de cooperare dintre România și Portugalia, inclusiv în domeniul apărării, pe care le vom dezvolta în continuare. Contingentul militar portughez din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est, aflat aici, la Caracal, alături de militarii din Republica Macedonia de Nord și de ceilalți aliați, are o contribuție importantă la consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe Flancul Estic și la întărirea apărării și securității României și a cetățenilor noștri. Invadarea Ucrainei de către Rusia a evidențiat, o dată în plus, capacitatea NATO și a Aliaților de a acționa ferm, solidar și coerent atât în sprijinul poporului ucrainean, pentru a diminua efectele severe ale războiului, cât și pentru întărirea și reasigurarea Aliaților de pe Flancul Estic. Suntem recunoscători că Portugalia, stat aliat de pe Flancul Sudic, reconfirmă unitatea aliată și convingerea că apărarea noastră comună trebuie consolidată pe toate dimensiunile și direcțiile. Vă mulțumesc, domnule Președinte, pentru prezența militarilor portughezi și pentru excelenta cooperare pentru modernizarea Forțelor Aeriene ale României. Prezența și activitatea dumneavoastră constituie o componentă importantă în cadrul demersurilor de întărire a apărării în Europa și în România, iar poporul român vă mulțumește pentru efortul dumneavoastră. Aveți ocazia să vă pregătiți împreună și să participați la exerciții militare într-un cadru multinațional și dinamic, ceea ce va permite creșterea interoperabilității forțelor NATO,” a transmis Klaus Iohannis.

Iohannis s-a aflat, marți, într-o vizită oficială în Caracal, alături de președintele Portgaliei, Marcelo Rebelo de Sousa.

Editor : A.P.