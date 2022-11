Iohannis: România n-a fost, nu este şi nu va fi o ţară care generează migraţia sau permite migraţia necontrolată

România nu a fost, nu este şi nu va fi o ţară care generează migraţia sau permite migraţia necontrolată, a declarat, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis, aflat în vizită oficială în Letonia.

„Între timp, au mai apărut politicieni care au probleme pe care putem să le înţelegem cu migraţia, însă, chiar dacă înţelegem toate problemele, trebuie să clarificăm şi noi nişte lucruri. România n-a fost, nu este şi nu va fi o ţară care generează migraţia sau permite migraţia - vorbesc de migraţia necontrolată, adică trecerea ilegală a frontierelor ţării. Am auzit şi eu că partea austriacă a venit cu nişte date care, după părerea noastră, trebuie să fie foarte atent verificate. Repet, prin România nu a existat, nu există şi nu va exista un flux migratoriu necontrolat”, a afirmat şeful statului, după întrevederea cu omologul leton, Egils Levits.

El a arătat că România ştie de unde vin migranţii şi pe unde trec şi, în discuţii între experţi, aceste lucruri vor fi explicate şi părţii austriece, potrivit Agerpres.

„Cert este: nu prin România şi nu din România vin aceşti migranţi care creează îngrijorări pe care le putem înţelege, îngrijorări în Austria. Ruta balcanică este problematică, noi ştim acest lucru şi noi, în România, am luat toate măsurile. România nu este parte a rutei balcanice de migraţie necontrolată. Noi ştim pe unde se duc migranţii, putem să explicăm părţii austriece, putem să îi ajutăm. Deci România are potenţial, are capacitatea de a veni în sprijinul austriecilor pentru a domoli acest flux”, a explicat preşedintele Iohannis.

Şeful statului a precizat că, pentru a clarifica aceste lucruri, a convenit cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ca acesta să meargă la Viena, să aibă întâlniri tehnice, clare, cu omologul său, cu alţi politicieni.

„Vom continua acest dialog. Până la urmă, nu este interesul nostru să apară divergenţe între noi. Interesul nostru, al meu, este să rezolvăm problema. Şi această problemă a migraţiei trebuie rezolvată de noi toţi împreună. Repet, aceste îngrijorări putem să le înţelegem, însă datele care sunt certe nu confirmă deloc că România generează sau permite un astfel de flux”, a subliniat Iohannis.

El a punctat că aderarea României la Schengen ar face spaţiul de liberă circulaţie mai sigur, arătând că ţara noastră a dovedit acest lucru.

„România este parte din cam toate procedurile Schengen care există în spaţiu, mai puţin libera circulaţie a persoanelor. Noi avem graniţă externă, graniţă externă a Uniunii, cu Ucraina, cu Moldova, şi cu Bulgaria este tot graniţă externă şi cu Serbia. Toate aceste graniţe sunt gestionate corect şi au fost verificate tocmai în săptămânile trecute. Aceste chestiuni trebuie explicate încă o dată. Pot fi vizitate centrele noastre, locurile unde se verifică, pot fi toate verificate, suntem absolut deschişi, dar ceea ce nu ne dorim este să se vorbească despre noi fără noi. Avem toate datele, avem toate răspunsurile şi avem dispoziţia să-i ajutăm pe toţi”, a transmis preşedintele.

El a evidenţiat că România este pregătită de 11 ani pentru a deveni parte a spaţiului Schengen.

„Acest lucru a fost demonstrat acum 11 ani, când experţii au făcut verificări aprofundate şi au ajuns la rezultatul că suntem pregătiţi. Totuşi, iată, anii au trecut şi am reluat cu insistenţă solicitările pentru a finaliza acest demers. După cum probabil ştiţi, au existat în spaţiul european câteva solicitări care s-au referit la noi, la România, atunci când vorbeam despre Schengen.

Una, şi probabil cea mai importantă, a fost să fie terminat, ridicat, finalizat procesul MCV, Mecanismul de Cooperare şi Verificare, lucru care, cu siguranţă vă amintiţi, s-a întâmplat ieri, când Comisia Europeană a decis că s-a finalizat MCV şi nu va exista altă verificare pe MCV, fiindcă România a atins toate obiectivele, a îndeplinit toate benchmark-urile”, a spus Iohannis.

Preşedintele a amintit că România a invitat ţările care au dorit să mai verifice dacă este pregătită să acceadă la Schengen, arătând că au fost două misiuni de evaluare care au realizat rapoarte pozitive.

Cancelarul austriac Karl Nehammer a afirmat marţi, înainte cu o zi de vizita sa la Zagreb, că Austria nu se va opune aderării Croaţiei la spaţiul Schengen, a transmis agenţia de presă HINA.

„Nu simţim aproape deloc presiunea migranţilor dinspre Croaţia către nord. Întrucât Croaţia îndeplineşte într-o manieră exemplară cerinţele de protecţie a frontierei, nu văd vreo problemă acolo. Ţările sunt votate în mod individual'', a spus Nehammer într-un interviu marţi, potrivit cotidianului austriac Kleine Zeitung.

El a menţionat că „există 100.000 de oameni în Austria care au trecut frontiera ilegal, dintre care 75.000 au tranzitat ţări ca România, Bulgaria şi Ungaria, fără a fi înregistraţi de autorităţile de acolo din domeniul securităţii”. „Este un risc de securitate şi trebuie să ne ocupăm de asta”, a explicat el.

Editor : Liviu Cojan