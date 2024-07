Iohannis: România va fi recompensată rezonabil de NATO pentru că a donat un sistem Patriot Ucrainei

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, în marja summit-ului aniversar al NATO de la Washington, că se așteaptă ca România să fie recompensată „rezonabil” pentru că a donat un sistem Patriot Ucrainei. El a precizat că sunt negocieri cu aliații NATO astfel încât țara noastră să primească mai devreme sisteme care să asigure spațiul aerian național.

„Sprijinim Ucraina, sprijinim Republica Moldova, donăm Patriot - pentru că putem şi pentru că considerăm că aşa este corect. România s-a transformat dintr-un stat care s-a rugat să primească ajutor de orice fel într-un stat care are forţa, energia şi capacităţile să exporte securitate în întreaga regiune. România a devenit mai sigură, mai puternică şi mai implicată, în special în ultimii 10 ani. Pretenţia noastră e, ca atunci când donăm sisteme de mare capacitate, gen Patriot, să fim compensaţi rezonabil”, a declarat Iohannis.

„În CSAT am discutat acum câteva zile in extenso această chestiune şi am dat un mandat ministrului apărării şi se negociază, iar dorinţa noastră este să primim un alt sistem Patriot la schimb, sigur, nu mâine, dar într-un viitor relativ apropiat. Dar cred că vom obţine şi sisteme care vor fi livrate mai repede care să compenseze donarea acestui sistem Patriot”, a mai spus șeful statului.

Acord de securitate cu Ucraina

România va semna joi dimineaţă un acord de securitate bilateral cu Ucraina, a mai spus Iohannis.

„Vom semna mâine dimineaţă acordul de securitate între România şi Ucraina. Astfel, ne alăturăm celorlalţi aliaţi care au semnat acest tip de document bilateral cu Ucraina”, a explicat Iohannis.

El a menţionat că România acordă în acest context o importanţă deosebită Republicii Moldova şi că „Republica Moldova este reflectată în declaraţia finală” a NATO.

„Am început să discutăm importanţa mobilităţii militare şi iată că aici, la Washington, România se va alătura unui coridor de mobilitate militară împreună cu Bulgaria şi Grecia. Este o iniţiativă care ne aparţine”, a mai precizat Iohannis.

„Am livrat Ucrainei cam jumătate din cât am promis”

Klaus Iohannis a pledat pentru creşterea ajutorului pentru Ucraina, pentru că, dacă aceasta va pierde războiul, „pierdem cu toţii”.

„În ce priveşte ajutorul pe care îl dăm noi toţi Ucrainei, este momentul să fim realişti. Am livrat cam jumătate din cât am promis. Dacă vrem să câştige Ucraina trebuie să dăm mai mult”, a apreciat preşedintele.

„Dacă analizăm promisiunile făcute, pentru muniţii şi artilerie s-a promis ceva, nu s-a livrat nici jumătate”, a continuat Iohannis, avertizând că, „dacă pierde Ucraina, pierdem cu toţii”.

„Trebuie să-i ajutăm în aşa fel încât să nu piardă războiul”, a insistat şeful statului român.

Întrebat dacă există un orizont de timp pentru aderarea Ucrainei la NATO, preşedintele român a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, că „nu pot vorbi de un orizont de timp pentru aderarea Ucrainei pentru că nu toţi aliaţii sunt convinşi că e ceva care trebuie să se întâmple urgent”.

„Suntem 32 şi toţi trebuie să fim de acord”, a mai explicat Iohannis, care participă la summitul aniversar al NATO din 9-11 iulie.

