Ionuţ Stroe: Impozitul de 1% pe cifra de afaceri „nu va fi niciun fel de povară” pentru marile companii. „Nu avem contract cu FMI”

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat că impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii va aduce aproximativ 1,7 miliarde de euro la buget, o sumă foarte importantă, care nu va fi niciun fel de povară pentru companii. El a mai arătat că guvernul nu ia măsurile pe care le solicită sau le doreşte FMI, pentru că nu are contract de împrumut cu FMI-ul şi nici nu dorește lucrul ăsta.

​Ionuţ Stroe a declarat la RFI că „ideea centrală este că FMI a transmis că ceea ce am făcut până în momentul de faţă a fost corect, că măsurile care au fost luate vin să rezolve această problemă reală, dar sunt oarecum insuficiente”.

„Acum, oricum ar fi, noi nu luăm măsuri pe care le solicită sau le doreşte FMI, pentru că nu avem un contract de împrumut cu FMI-ul şi nici nu ne dorim lucrul ăsta. Ne dorim într-adevăr să avem un buget echilibrat, un buget sănătos, ne dorim să nu pierdem banii europeni, luăm aceste măsuri. FMI oferă aceste recomandări în această vizită anuală pe care o face în România, dar asta nu înseamnă că ad litteram, ca şi când am fi condiţionaţi de un contract de împrumut, cum am fost în 2009, trebuie să luăm în considerare tot ce spun ei”, a afirmat Ionuț Stroe la RFI, potrivit News.ro.

Purtătorul de cuvânt al PNL spune că impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii „va aduce aproximativ 1,7 miliarde de euro, o sumă foarte importantă, care poate până în momentul de faţă nu ar fi fost, eu ştiu, evidenţiată. De altfel, ştiţi foarte bine că există companii care preferă să se folosească de anumite echilibrări fiscal-bugetare şi să ascundă profitul. Noi credem că de data asta, 1% pe cifra de afaceri la marile companii nu va fi niciun fel de povară (...). Trebuie să luăm aceste măsuri (fiscale), pentru că în joc este până la urmă dezvoltarea economică a acestei ţări”.

„Atitudinea opoziţiei este de neînţeles”

Despre criticile aduse de mediul de afaceri pachetului fiscal, Ionuţ Stroe a arătat că „propuneri concrete nu au existat niciodată, nici din partea opoziţiei, nici din partea celor vizaţi”.

„E absolut normal ca fiecare să încerce să conserve o anume stare care îi este favorabilă sau care îi aduce beneficii, avantaje. Dacă din punct de vedere politic, atitudinea opoziţiei este de neînţeles, pentru că ei practic nu au venit cu nici un fel de altă soluţie pentru a remedia situaţia, ci doar cu contestaţii pe la CCR, cu semnături pentru moţiunea de cenzură, din punct de vedere al dialogului pe care l-am avut cu zona economică, să ştiţi că foarte multe măsuri au fost efectiv negociate cu zona de business”, a subliniat Stroe.

El a menţionat că „o negociere presupune un numitor comun, presupune o linie mediană, jumătatea drumului, la care trebuie să ajungem atât unii, cât şi alţii”.

„Sunt anumite măsuri pe care le susţinem din analiza FMI, sunt anumite lucruri cu care am fost de acord, apropo de eficienţa statului, de limitarea cheltuielilor publice, de a aduce banii spre investiţii, dar cu lucrurile care ţin de acest efort suplimentar de 1% nu am fost de acord şi am socotit că e mai mult decât oportun să-l introducem, cel puţin pentru a depăşi acest moment de dificultate economică”, a mai spus Ionuţ Stroe.

Stroe a menţionat că PNL a condiţionat adoptarea oricăror măsuri de ajustare fiscal-bugetară de aceste măsuri care vin din reducerea cheltuielilor statului.

„Pachetul ăsta de măsuri pregătit, apropo de susţinerea noastră, de propunerile PNL-ului vizează de exemplu diminuarea numărului de secretari de stat, diminuarea funcţiilor de demnitate publică, reducerea semnificativă a unor posturi vacante în sectorul public, reducerea cu 30% a funcţiilor de conducere în zona publică, instaurarea unui plafon pentru acordarea acelor vouchere de vacanţă şi a indemnizaţiei de hrană”, a mai spus Stroe.

Editor : B.P.