Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți, după discuțiile cu PNL și PSD în vederea formării unei coaliții, că s-a luat decizia ca până pe 17-18 noimebrie să se vină în Parlament cu noul guvern. Acesta a spus că începând de mâine vor începe discuțiile pe fiecare capitol al programului de guvernare.

„Dacă reușim să ne înțelegem pe program și pe acordul politic se poate ajunge și la funcția de prim-minstru. Am început discuția pe ministere. Eu spun că vom găsi o soluție care va include atât principiile legate de cifre, cât și principiul politic, pentru că aici vorbim de ceva mai consistent fiind acest lucru înseamnă că vrem să mergem cu un program consistent, inclusiv reforma statului prin reforma Constituției. Când vorbim de o majoritate atât de largă trebuie să ai și un deziderat serios, dincolo de problemele urgente legate de pandemie, de inflație, de prețul energie, de investiții”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR spune că a fost discutat și un calendar pentru învestirea guvernului PSD-PNL-UDMR.

„O coaliție formată din trei partide înseamnă și vicepremieri. Este o variantă de lucru și este ceva sănătos. Am început discuțiile și trebuie să vedem. Am format echipele, de mâine dimineață continuăm discuțiile. Am făcut un calendar ca să finalizăm discuțiile până la începutul săptămânii viitoare, ca să venim în Parlament pe 17-18 noiembrie. Am spus că mâine dimineață încep discuțiile pe programul de guvernare pe fiecare capitol separat”, a precizat acesta.

Kelemen Hunor susține păstrarea cotei unice de impozitare, după ce liderul PSD Marcel Ciolacu anunța cu o zi în urmă că își dorește o cotă progresivă.

„Eu sunt pentru cota unică și rămâne de văzut care va fi soluția. Eu cred că nu e bine să schimbi permanent sistemul de impozitare. La PNRR lucrurile sunt foarte simple. Am plecat pe un drum, există un acord cu Comisia Europeană pentru aceste reforme și trebuie să continuăm cu reformele”, spune acesta.

Președintele UDMR a mai declarat că până zilele trecute partidul său a susținut refacerea coaliției cu USR dar „în momentul în care am rămas singuri cu această ideea nu am mai insistat. Când rămâi singur cu ideea ta, la un moment te oprești.”.

