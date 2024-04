Kelemen Hunor, despre relația în timp cu PNL și PSD: Am colaborat bine cu Tăriceanu. Aș fi vrut și cu Ciolacu, dar ne-au expulzat

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor susţine că, în timp, a colaborat bine cu liderul PNL Călin Popescu Tăriceanu şi cu fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc. El declarat că şi-ar fi dorit să guverneze şi cu premierul Marcel Ciolacu, dar "au fost expulzați de la guvernare".

Liderul UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cu cine a colaborat mai bine în decursul istoriei: cu PNL sau cu PSD?

"Depinde de perioadă. Am colaborat bine cu Călin Popescu Tăriceanu. E printre puţinii politicieni care niciodată n-a avut nicio ieşire la adresa comunităţii maghiare. A înţeles foarte bine ce înseamnă să ai această responsabilitate de a conduce un guvern şi o ţară cu foarte multe grupuri etnice", a afirmat liderul UDMR, citat de News.ro.

În ceea ce privește PSD, a apreciat colaborarea, dar nu şi guvernarea alături de social-democraţi.

"Am colaborat bine şi cu PSD, dar nu am guvernat bine cu ei. A fost singura perioadă în care am guvernat cu Ponta şi după 8 luni am fugit de acolo. M-au minţit cu o chestiune care pentru mine era importantă: Minority SafePack. Aş fi vrut să guvernăm şi cu Ciolacu, dar n-a fost posibil. Intenţia noastră a fost să guvernam şi cu Ciolacu şi am căutat compromisuri, dar n-a fost să fie fiindcă ne-au expulzat de la guvernare. Aveau nevoie de stabilitatea lor. Cu PSD noi am colaborat bine fiindcă au fost acolo oameni…. Ştiu că este o figura controversată, dar din punctul meu de vedere este o figură foarte, foarte pozitivă Viorel Hrebenciuc. A înţeles exact cum trebuie gestionate situaţii conflictuale", a explicat Kelemen Hunor la Prima TV.

