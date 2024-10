Kelemen Hunor explică cine ar putea să facă guvernul după alegeri: Fie PSD, fie PNL ar trebui să fie în opoziție

Invitat la emisiunea lui Claudiu Pândar și Florin Negruțiu, „În fața ta”, președintele UDMR Kelemen Hunor a explicat că este greu de pronosticat cine o să facă guvernul după alegeri, dar că el vine cu o teorie care “îi va enerva pe mulți”.

„Eu plec de la un principiu simplu, că indiferent cine e președintele României, dintre cei trei-patru care au în acest moment șansa să intre în turul doi, trebuie să desemneze premier din partidul care are cele mai multe mandate. Dacă vrem să respectăm un principiu democratic, trebuie cel puțin să aibă prima șansă de a căuta o majoritate. Nu știu cine va fi - PSD, PNL, USR, nu știu, dar eu de aici plec. Trebuie să dai prima șansă a celui partid care cele mai multe mandate, așa cum nu s-a întâmplat de foarte multe ori în anii precedenți, din 2004 și până în 2020, când, datorită sau din cauza, depinde cine face analiza lui Iohannis, PNL-ul a guvernat 5 ani fără să câștige alegerile”, a spus el.

„După care, sigur, eu am o teorie, am reușit să îi enervez pe toți. Am spus că ori PSD, ori PNL trebuie să fiu în opoziție în următoarea perioadă. Dacă nu, atunci după 2028, la alegerile din 2028, alternanța la putere va fi AUR și cu SOS. Până atunci ei se vor regăsi. Nu asta este o problemă, fiindcă urmează o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic și social, cu costuri destul de mari și USR-ul nu are capacitatea de a crește în opoziție. Ei au un plafon, cum avem și noi. PNL-ul poate să crească, PSD-ul poate să crească, noi nu. Deci, din punctual meu de vedere, dacă sunt responsabili pentru următorii 10 ani, ca om politic, am o abordare responsabilă. Unul dintre cei doi trebuie să rămână în opoziție”.

Honor a mai explicat că, mathematic, PSD și PNL au peste 50% și este posibil să guverneze împreună. „Dacă n-au o majoritate solidă, atunci mai caută pe cineva - poate să vină la noi, poate să meargă la USR”.

Editor : S.S.