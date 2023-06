Kelemen Hunor: Marcel Ciolacu a oferit PNL trei ministere pentru a păstra UDMR la guvernare. PNL a refuzat

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți seară că negocierile cu PNL pentru ministerele din Guvernul Ciolacu au eșuat.

„Se face rocada în aceste zile, potrivit acordului politic semnat în 2021, este prevăzută schimbarea premierului și lucruri legate de această rocafă. E logic că se merge pe acest acord semnat. La fel de logic este să urmărești și restul acordului. Am impresia că și urmărirea respectarea acordului se referă doar la rotația premierilor, în rest totul este în aer și cei doi parteneri au zis că au împărțit toate ministerele între PSD și PNL și au spus că ei renunță la două ministere pentru UDMR. Logic lucrurile aici scapă într-o prăpastie. Dacă mergem pe un acord semnat în 2021 ar trebui să mergem pe această linie. Noi am discutat și colegii au spus că nu putem continua nici cu Ministerul Dezvoltării și Mediului. Eu am zis că nu e corect, că avem rezultate, că am lucrat profesionist, transparent și extrem de serios la toate ministerele. Nu putem să mergem mai departe fără Dezvoltare. Am mai făcut un pas, am arătat flexibilitate. Schimbăm oferta și spunem că mergem cu Mediul și alegem un alt minister pe lângă Mediu. Astăzi am făcut oferta să preluăm Ministerul Mediului și să preluăm Ministerul Energiei. Nu s-a putut nici această variantă. PNL are atât Ministerul Dezvoltării, cât și Mediul. Nu poate renunța la niciunul dintre ministere. Marcel Ciolacu a oferit PNL trei ministere pentru a păstra UDMR la guvernare”, a mai declarat Hunor.

Președintele UDMR a mai spus că „lucrurile se opresc, fiindcă nu au reușit să ajungă la un consens”.

„Regret enorm de mult, dar la impuse nu se poate lucra. Am arătat seriozitate, profesionalism, responsabilitate. Am făcut toate eforturile posibile și am arătat deschidere și flexibilitate în tot parcursul negocierilor. Până nu sunt trimise listele și programul de guvernare în Parlament nu se poate zice că s-a închis această etapă. Până mâine dimineață se poate schimba. Vedem ce se va întâmpla zilele viitoare”, a declarat Kelemen Hunor.

