Ciolacu spune că prețurile facturilor la gaze naturale şi electricitate au scăzut: „Intervenția Guvernului a fost corectă!”

Premierul Marcel Ciolacu a evidenţiat joi faptul că facturile la gaze naturale şi electricitate au scăzut în luna aprilie. Ciolacu a apreciat că acest lucru demonstrează că intervenţia Guvernului a fost una corectă.

„Ca urmare a aplicării noilor modificări la mecanismul de plafonare a preţurilor la energie şi gaze, la finalul lunii martie, preţurile facturilor la gaze naturale au scăzut în luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% faţă de preţurile maximale plafonate. Asta arată că intervenţia Guvernului a fost corectă şi legitimă, adică în favoarea românilor", a spus prim-ministrul în debutul şedinţei de guvern, potrivit Agerpres.

Guvernul a adoptat, pe 28 martie, modificări ale OUG 27/2022 prin care a fost eliminată taxa pe soare pentru prosumatori şi a fost actualizată schema de sprijin pentru toţi consumatorii de energie electrică şi gaze naturale.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat: „Am promis facturi mai mici la electricitate şi gaze naturale. Vă reamintesc că pe 28 martie am declarat public, după şedinţa de Guvern, că românii vor primi facturi mai mici la energie. Am susţinut ferm şi bine fundamentat pe baza analizelor pe care le-am făcut şi pe care le-am promovat prin actualizarea mecanismului de compensare-plafonare (OUG 27/2022). Ceea ce pentru mine a fost certitudine încă de la momentul promovării în Guvern a noului mecanism, se confirmă astăzi prin facturi. Am susţinut întotdeauna: statul trebuie să intervină acolo unde este necesar, când este necesar şi cum este necesar. Nu este nevoie să dăm peste cap un întreg sistem, ci să calculăm, să analizăm şi să aplicăm cu cap. Protejăm facturile românilor în continuare".

El a mai precizat că românii plătesc printre cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană la energie electrică şi gaze naturale, potrivit unui comunicat transmis de minister.

Cele trei ţări cu cele mai mici preţuri la gaze naturale pentru consumatorii casnici din UE, în a doua jumătate a anului 2023, au fost Ungaria, Croaţia şi România. Pentru gospodăriile din UE, preţurile la energie electrică în a doua jumătate a anului 2023 au fost cele mai mici în Ungaria, Bulgaria, Malta, Croaţia şi România.

