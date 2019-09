Klaus Iohannis: ”De-abia aștept să treacă moțiunea, să scăpăm de PSD!”

Klaus Iohannis a spus luni, la adunarea PNL de la Cluj Napoca, că de-abia așteaptă să treacă moțiunea de cenzură, ”să scăpăm de PSD”. Președintele le-a spus celor de la PNL că vine ”repede, repede” momentul în care vor intra la guvernare, care trebuie să fie ”serioasă și performantă”

”Ce trebuie făcut după ce scăpăm de acest guvern eșuat? Noi știm ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, avem nevoie de investiții, de oameni competenți în administrație, avem nevoie de educație de calitate, de sistem de sănătate publică care funcționează cu pacientul în centru, avem nevoie de guvernare performantă.

Fiți pregătiți, momentul vine și vine repede și voi trbuie să vă apucați de o guvernare serioasă, dar pe lângă asta trebuie să facem un lucru foarte greu, trebuie să recâștigăm încrederea românilor, în ultimelele luni românii au fost atât de dezamăgiți, mulți și-au pierdut încrederea în clasa politică, or, asta se numește o reală casatrofă națională.

În afară de o bună guvernare, trebuie să refacem încrederea românilor în marile sisteme publice, ceea ce trebuie să facem noi în realitate este să reconstruim România”, a spus Președintele.

Acesta i-a întrebat pe membrii PNL aflați în sală: ”Putem?”, supă care i-a îndemnat să treacă ”La treabă!”

”Stăm foarte prost”, a spus Iohannis. ”În 2016 românii au considerat că e bine sau nu e bine să meargă la vot. Cei care s-au dus au crezut minciununile PSD-ului. PSD-ul promisese că va curge lapte și miere, dar, ghinion, cum a spus unul, și nu a fost așa. Au început să curgă atacuri la justiție, la mediul privat, au început să ocupe toate pozițiile publice cu oameni din partid și dacă ar fi fost competenți ar fi fost o chestiune care se poate dezbate politic, dar majoritatea sunt doar slugarnici. Și așa am ajuns foarte prost.

Mai mult. Și au dat jos guverne sau cum s-ar spune la noi și-au dat cu stângul în dreptul. Calitatea guvenrnării nu s-a îmbunătățit. Am mers din rău în mai rău.

Eu am definit acest guvernu drept un guvern eșuat. Dar aceste eșecuri ne dor pentru că se repercutează asupra vieții noastre zi de zi.

Fără PSD României i-ar fi fost mult mai bine. PSD a ținut România în loc. PSD a inhibat dezvoltarea României. Și acum suntem în situații nemaivăzute”, a explicat șeful statului.