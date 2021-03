Klaus Iohannis, despre imaginile cu Marcel Vela la terasă: Cine nu respectă restricțiile să suporte consecințele

Președintele Klaus Iohannis a atras atenția ca toată lumea să respecte restricțiile, începând cu persoanele publice. Referindu-se la imaginile apărute public cu fostul ministru Marcel Vela la o terasă, Iohannis a subliniat că cei care nu respectă regulile trebuie să suporte consecințele.

"Toată lumea trebuie să respecte restricțiile, începând de la președinte, membrii guvernului, parlamentari, etc.

Cine nu respectă normele și restricțiile să suporte consecințele. Este foarte important ca persoanele publice să dea exemple pozitive, nu negative.

Trebuie să ne însușim noi prima dată respectarea legii dacă dorim ca și cetățenii simpli să respecte aceste legi", a spus Klaus Iohannis, miercuri.

Imagini cu fostul ministrul de Interne Marcel Vela la o terasă unde nu se respectau măsurile anti-COVID au fost surprinse chiar în ziua în care autoritățile încercau să găsească soluții pentru a nu băga Capitala în carantină, deși rata de infectare a depășit 6 la mia de locuitori.

Senatorul spune că terasa nu era închisă, deoarece avea acoperișul rabatat.

"Această terasă nu are acoperiș. O să vă dau o imagine cu acoperișul care este deschis. La masă am stat sub 6 persoane. Dacă derulați imaginea o să vedeți că în dreapta este o masă unde nu stă nimeni, pentru că erau marcate", a spus Marcel Vela, comentând imaginile difuzate de Digi24.

Editor : Georgiana Marina