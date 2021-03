Imagini cu fostul ministrul de Interne Marcel Vela la o terasă unde nu se respectau măsurile anti-COVID au fost surprinse chiar în ziua în care autoritățile încercau să găsească soluții pentru a nu băga Capitala în carantină, deși rata de infectare a depășit 6 la mia de locuitori. Senatorul spune că terasa nu era închisă, deoarece avea acoperișul rabatat.

Marcel Vela, în calitate de fost ministru de Interne, a participat la o ședință de bilanț la Ministerul de Interne, în ziua în care autoritățile au discutat despre restricțiile care trebuie impuse pentru stoparea extinderii pandemiei de COVID, de la vacanța de o lună pentru elevi și magazine închise, până la închiderea parcurilor.

După discuțiile aprinse despre măsuri dure aplicate populației, Marcel Vela a poposit la o terasă din centrul Capitalei, în zona bulevardului Decebal, care are acoperite toate laturile, fapt care contravine normelor în vigoare.

Terasele sunt definite ca spații dispuse în exteriorul clădirilor, cu un tavan și un singur perete.

Mai mult, din imagini se poate observa că la interior erau ocupate mare parte dintre mese la distanțe care nu pot asigura o protecție sanitară, fapt care nu l-a împiedicat pe fostul ministru de Interne care tocmai ce discutase despre pericolul COVID să nu se relaxeze alături de câțiva prieteni.

Marcel Vela: „Vă spun cu certitudine că era un radiator electric, ceea ce înseamnă că era acoperișul deschis”

Fostul ministru, în prezent senator, spune că a respectat regulile și că terasa nu era închisă, deoarece avea acoperișul rabatat.

„Această terasă nu are acoperiș. O să vă dau o imagine cu acoperișul care este deschis. La masă am stat sub 6 persoane. Dacă derulați imaginea o să vedeți că în dreapta este o masă unde nu stă nimeni, pentru că erau marcate”, a spus Marcel Vela, comentând imaginile difuzate de Digi24.

La remarca moderatorului că se văd becuri atârnând din acoperiș, Vela a răspuns că sunt „becuri suspendate, pentru că, normal, într-un loc închis și seara e nevoie de lumină”.

„Așa cum, fiind acoperișul deschis, deasupra mesei, era un radiator electric. Vă spun cu certitudine că era un radiator electric, ceea ce înseamnă că era acoperișul deschis. Puteți trimite la orice oră după-amiaza să vedeți că acoperișul e rabatat și sunt radiatoare electrice”, a adăugat fostul ministru.

El a adăugat că becurile care se văd în imagini sunt suspendate de niște grinzi.

Fostul ministru spune că, dacă nu are acoperiș, terasa este deschisă. Potrivit hotărârii Departamentului pentru Situații de Urgență, terasa este defnitită ca având un perete și un acoperiș sau în aer liber.

„Această terasă, repet, nu avea acoperiș. E acoperișul rabatat, deci nu are acoperiș. E foarte logic ce vă explic și puteți verifica”, a continuat Vela.

„Nu vreau să intru pe detalii tehnice. Am intrat acolo, spațiul era deschis, am respectat regula la masă, fiind 5 în loc de 6, am respectat inclusiv scaunele, am lăsat un loc între noi așa cum era marcat, la masa de lângă era liber”, a mai spus Vela.

„Eu susţin respectarea tuturor regulilor şi le şi respect”, a adăugat el.

