Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va informa Consiliul European, la reuniunea de joi, asupra interferențelor Rusiei în alegerile din România și a adăugat că membrii Consiliului vor adopta niște concluzii cu privire la acest subiect. Șeful statului a precizat că serviciile secrete nu își pot spiona proprii politicieni, pentru că altfel am ajunge la cum era înainte de 1989, cu fosta Securitate. Președintele României a mai spus că nu va demisiona din funcție și că judecătorii Curții Constituționale nu i-au prelungit mie mandatul, „cum eronat vehiculează unii politicieni, CCR a subliniat că există acest articol și că acesta se aplică”. El a mai vorbit și despre când va chema partidele la consultări pentru a putea fi format unu nou Guvern.

ACTUALIZARE 17.46 Șeful statului a fost întrebat despre faptul că au existat semnale de la SIE de mai bine de doi ani privind candidatul Călin Georgescu și de ce s-a ajuns ca CCR să valideze primul tur al alegerilor prezidențiale și apoi să decidă repetarea alegerilor. Iohannis a precizat că este greu de la a ști despre niște ingerințe și semnale și a le contracara, pentru că cei care atacă ciberrnetic nu o fac transparent.

Iohannis: „Nu poate niciun serviciu să își spioneze proprii politicieni. Am ajunge înapoi la vechea Securitate”

„Da, este adevărat, nu numai SIE, Consiliul European. Dar de la a ști că există acest pericol până la a găsi complet ce s-a întâmplat este cale lungă și nimeni care ataca nu o face transparent. Se ascund în cyberspace se folosesc de servere conectate la alte servere. (...) Sunt foarte, foarte greu de documentat. Iar în cazul unor alegeri. Noi am creat entități specifice care se ocupă de. Nu poate nimeni, nici CSAT, nici un serviciu să își spioneze proprii politicieni. Am ajunge înainte de 89. Nu poți să vii să interzici un candidat pentru că vorbește ciudățenii în campaniei. Serviciile secrete nu au voie să urmărească politicieni în intern. Am ajunge imediat înapoi la vechea Securitate, cel mai probabil”, a declarat Klaus Iohannis.

„CSAT nu are nicio atribuție în procesul electoral propriu-zis”, a adăugat el.

„Președintele în funcție nu are nicio atirbuție în procesul electoral propriu-zis. CSAT a fost convocat pe ingerințe străine, nu pe felul cum a mers campania, aia nu e treaba CSAT. Însă CSAT trebuia să primească niște documente și asta a durat 4 zile, după care CSAT a făcut o comunicare publică, că au existat ingerințe, că au fost atacuri hibride, că o anumită rețea a promovat un candidat. La puțin timp organizațiile neguvernamentale au cerut desecretizarea și ele au fost făcute publice, după care a apărut și o analiză mai aprofundată la CCR. CSAT îi e interzis să comunice alte concluzii și documente decât cele specificate în lege”, a mai spus Iohannis.

Iohannis spune că nu demisionează

Chestionat dacă va rămâne în continuare în funcție, șeful statului a răspuns: „Este foarte bine că mă întrebați acest lucru. Constituția noastră în acest punct este foarte clară. Deci nu este cumva o ingerirnță din partea mea în lucrurule constituționale, ci este articol în Constituție. CCR nu mi-a prelungit mie mandatul, cum eronat vehiculează unii politicieni, CCR a subliniat că există acest articol și că acesta se aplică. Și asta fac eu. Eu nici nu pot să plec. Cum să plec, dacă Constituția îmi spune că trebuie să stau? Dacă aș pleca, ar trebui să plec prin demisie. Sigur e posibil și acest lucru, dar nu aș face-o fără o motivație extrem de solidă, pentru un interes public, nu pentrur interesul unui politician care vrea să se alieze împotrriva mea. Deci lucrurile sunt constituțional clare, legal clare, dar evident suntem în campanie electorală și mulți politicieni încearcă să vehiculeze aceste chestiuni. Eu cred că ar trebui organizate destul de repede. Nu cred că o terrgiversare ar ajuta la ceva. Sper să se formeze noul Guvern și să abordeze cu celerritate această chestiune”.

Când cheamă șeful statului partidele la consultări

Chestionat când va chema partidele la consultari în vederea desemnării unui premier și formării unui nou Guvern, Klaus Iohannis a spus că „sunt negocieri în curs între partide”.

„S-au declarat anumite lucruri. Se lucrează pentru a forma o coaliție proeurropeană, dar nu vreau să invit partidele doar să ne vedem, ci vreau să invit partidele atunci când există o claritate în negocieri și atunci când există o persoană pentru propunerea de premier”, a adăugat el.

El a mai precizat că „bine ar fi să se miște repede, dar asta depinde de cum se negociază între partide”, pentru a avea cu celeritate stabilit un calendar al alegerrilor prezidențiale.

Știrea inițială

„Voi informa membrii Consiliului European”, a anunțat șeful statului român, care a spus că aceste interferențe și atacurile hibride ale Federației ruse sunt o amenințare nu doar la adresa țării noastre, ci la adresa democrațiilor la modul general.

„Toate democrațiile europene sunt expuse acestui risc. Pentru a ne apăra și a preveni aceste ingerințe trebuie să găsim instrumente concrete, proceduri concrete, mecanismele necesare pentru a ne putea apăra de acest atacuri. (...) Consiliul Ruopean va adopta concluzii privind interferențele și atacurile hibride la adresa României”, a mai spus Iohannis.

Șeful statului se află miercuri şi joi la Bruxelles, unde va participa la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest şi la reuniunea Consiliului European.

Miercuri, şeful statului va lua parte la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, Summitul UE - Balcanii de Vest se va concentra pe evaluarea implementării Planului de Creştere pentru această regiune şi pe eforturile de integrare regională, în contextul în care extinderea reprezintă principala investiţie geopolitică pe care Uniunea o poate realiza în vecinătatea sa.

La summit, Klaus Iohannis va exprima „angajamentul României faţă de perspectiva europeană a regiunii, cu respectarea principiilor meritelor proprii şi a condiţionalităţilor stricte, precum şi în baza angajamentului partenerilor regionali faţă de valorile europene, ca expresie a orientării strategice, mai ales în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, mai spune sursa citată.

Tot miercuri, potrivit programului oficial, şeful statului va avea o întrevedere, de la ora 16.00, cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Joi, preşedintele Iohannis va participa la Consiliul European, de la 11.30, ora României, unde pe agendă se află subiecte precum Ucraina, migraţia, situaţia din Orientul Mijlociu, pregătirea UE în domeniul civil şi militar şi răspunsul la crize, rolul UE în lume şi extinderea Uniunii, Republica Moldova, Georgia şi aspecte legate de libertate, securitate şi justiţie.

Ultima declarație de presă a șefului statului a fost pe 12 decembrie, după ce Consiliul JAI a decis ca România și Bulgaria să adere cu drepturi depline la spațiul Schengen.

„Avantajele apartenenței noastre la spațiul comun de liberă circulație sunt multiple și au impact direct asupra cetățenilor, asupra economiei și a imaginii externe a țării noastre. Eliminarea controalelor la frontierele interne înseamnă circulație mai rapidă și mai simplă pentru cei care călătoresc, timpul petrecut la granițe va fi considerabil redus, iar costurile logistice pentru companii vor scădea, ceea ce va crește rapid competitivitatea produselor și a serviciilor românești pe piața europeană”, a afirmat atunci Klaus Iohannis.

El a mai spus că au existat voci care care au contestat beneficiile apartenenței României la spațiul european și „încercări grave de a minimaliza” importanţa UE. Șeful statului a admis că Uniunea Europeană poate să funcționeze mai bine, însă pentru țara noastră Direcția europeană rămâne singura noastră cale reală de dezvoltare, iar toate forțele politice democratice au obligația de a lucra împreună pentru a păstra nealterat acest parcurs”.

