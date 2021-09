Klaus Iohannis: „Vă garantez că vom găsi cele mai potrivite soluții pentru a depăși actuala criză politică”

Președintele Klaus Iohannis a declarat că România este „o țară stabilă”, care nu va fi afectată de criza politică declanșată de ruptura dintre PNL și USR PLUS. El a dat asigurări marți că vor fi găsite „cele mai potrivite soluții” pentru depășirea crizei guvernamentale.

„În România, se respectă valorile democratice, Constituția țării și, chiar dacă avem acum o criză guvernamentală, nu ne abatem de la parcursul nostru european și euroatlantic. Acesta este mesajul pe care vă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să-l transmiteți în statele în care reprezentați țara noastră.

România continuă să fie o țară stabilă, care nu deraiază de la valorile și angajamentele asumate!

Vă garantez că vom găsi cele mai potrivite soluții pentru a depăși actuala criză politică și a continua o guvernare pentru dezvoltarea României, a declarat Klaus Iohannis marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române.

Cei șase miniștri USR PLUS și-au depus marți dimineață demisiile la Secretariatul General al Guvernului.

"În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe", arată un mesaj transmis de copreședintele USR PLUS Dan Barna, pe Facebook.

Întâlnire Iohannis - Barna

Preşedintele Klaus Iohannis va avea, marţi, la ora 16:00, o întâlnire cu vicepremierul demisionar Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, la Palatul Cotroceni, au precizat surse politice pentru Agerpres.

Surse politice au declarat, luni, pentru Digi24.ro, că discuția va avea loc la inițiativa președintelui Iohannis, după ce șeful statului a avut și luni o întrevedere cu premierul Florin Cîțu, pe care l-ar fi asigurat de sprijinul său în continuare și căruia i-ar fi spus că singura soluție pentru rezolvarea crizei guvernamentale este ca USR PLUS să renunțe la moțiunea de cenzură. USR PLUS vrea demisia lui Florin Cîțu.

Dan Barna a declarat că îi va spune lui Klaus Iohannis că această criză se poate încheia în câteva zile și că USR PLUS își dorește să continue coaliția alături de PNL și UDMR.

<>Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat că va comunica marți Guvernului moțiunea de cenzură, chiar dacă cea de-a patra ședință a Birourilor permanente reunite, convocată pentru stabilirea calendarului moțiunii, a fost suspendată din lipsă de cvorum.

Orban a invocat o decizie a Curții Constituționale potrivit căreia „împiedicarea prezentării și refuzul de a dezbate o moțiune de cenzură deja depusă sunt contrare Constituției, întrucât acest lucru ar echivala cu eliminarea posibilității Opoziției parlamentare de a cenzura și controla deciziile guvernamentale de angajare a răspunderii”.

