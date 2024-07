Elena Lasconi, președintele USR, a declarat, luni, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că nu a început negocierile cu PNL, dar că se va întâlni săptămâna aceasta cu liderul Nicolae Ciucă pentru a „asculta”, fără a merge cu „idei, scenarii pe care mi le imaginez” în ceea ce privește o posibilă colaborare între cele două partide la următoarele alegeri. Ea afirmă că este „nevoie de o igienizare în PNL”, acum Partidul Național Liberal neputându-se „detașa de PSD”. „Știu că în interiorul PNL-ului există oameni care știu că asta nu este calea bună nici pentru ei, nici pentru țară”, susține primarul Câmpulungului.

„Sunt omul dialogului. Ar fi de discutat cu toți cei care se consideră de dreapta. Săptămâna asta în mod cert voi discuta cu reprezentanți ai PNL. Dar PNL ar trebui să-și facă puțină curățenie și igienizare, pentru că acum nu se pot detașa de PSD dar știu că în interiorul PNL-ului există oameni care știu că asta nu este calea bună nici pentru ei, nici pentru țară.

Opțiunea liberală pe care o văd eu este USR. Nu vorbesc acum de alianțe. Singura opțiune liberală credibilă este USR.

Am luat legătura (cu Nicolae Ciucă – n.red.) și săptămâna asta o să discutăm. O să văd ce dorește domnul Ciucă să discutăm. Eu o să ascult. Nu o să mă duc cu niște idei, scenarii pe care mi le imaginez. O să ascult să vedem ce are de spus. În momentul ăsta nu simt că putem merge într-o alianță. E nevoie de o igienizare în PNL, nu se pot detașa de PSD. O să discut cu colegii. Ei n-o să trăiască ce am trăit până acum, să afle de la televizor ce are de gând USR să facă și care este poziția oficială. Am deschiderea să ascult. Mă voi duce la întânire și voi asculta. Voi vedea ce gânduri au ei, pentru că știu că lucrează la o strategie de vreo două săptămâni”, a spus Elena Lasconi.

Întrebată despre scenariul în care, în baza unei înțelegeri PNL-USR, ar urma ca unul dintre partide să susțină candidatul celuilalt în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, președintele USR a afirmat: „Cred că asta este de la sine înțeles, dacă să presupunem...N-ai cum, tot o formațiune de dreapta ar trebui să susții, chiar dacă acum ești atât de lipit de PSD. Știu că există voci în PNL care au fost și împotriva celei de-a doua alianțe cu PSD și care își doresc să se întâmple această igienizare. Vom vedea”.

În ceea ce privește scenariul în care PNL ar alege USR în detrimentul PSD, Elena Lasconi spune: „Cred că ei au deja antrenamentul de relație cu PSD. Nici nu cred că ar mai trebui să se gândească. Cred că o să-i amendeze românii la vot. Nu mi se pare sănătos. Cred că dacă se va întâmpla asta, doar ca să țină cu dinții să aibă guvernarea din decembrie, soarta PNL va ajunge ca cea a PNȚCD, va rămâne un brand”.

„Vă dau «din casă». În 2020, la o negociere la nivel mic, am avut discuții cu lideri importanți din PNL și le-am propus să mă susțină candidat comun la Primăria Câmpulung. Au spus «Nu, știi că Ludovic ar vrea să spună că a câștigat în noaptea alegerilor și la Câmpulung». Îi spun da, e un oraș mic...«A, nu, ca să vii la PNL». Eu cred că intrasem de o lună în USR și am zis că dacă aș avea o menajeră care se schimbă la o lună, eu nu mai am nicio relație cu ea. Nu aș putea să fac asta. Când am luat decizia să intru în USR, am crezut și cred în valorile partidului și mă bucur că i-am cunoscut pe deputați, pe parlamentarii USR la girafă, la proteste. Ei erau în stradă, i-am văzut. Cred că e singura formațiune politică cu adevărat democratică din România în momentul acesta. Ca să nu am mustrări de conștiință, am mers pe drumul meu. Toți îmi spuneau «N-ai nicio șansă, este un județ roșu. Nici nu ești din Câmpulung, ești venetică. N-o să te voteze. Și regele Carol a vrut să facă Peleșul aici și n-a reușit, pentru că e o societate conservatoare».

Am zis că nu vreau să am mustrări de conștiință și vreau să mă duc să negociez cu PNL Câmpulung și le-am făcut o scrisoare deschisă, m-am dus la negocieri și le-am spus un lucru...colegii mei din USR mi-au reproșat – le-am spus că nu negociez funcția de viceprimar, eu v-o dau, pentru că este aberant să mă gândesc că o să colaborez cu PSD. O să câștig alegerile, dar dacă mergem împreună, voi o să aveți mai mulți consilieri pentru că aveți un brand puternic – PNL. Și eu o să am mai puțini, dar o să câștigăm detașat. Din 19 consilieri, din 2024 o să avem 17, iar PSD o să aibă doi. Dacă nu, o să aveți doi. Ghiciți câți consilieri are PNL? Doi”, a explicat primarul din Câmpulung.

Editor : Alexandru Costea