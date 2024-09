Liberalul Siegfried Mureșan, despre portofoliul României în CE: gol de conţinut, opusul a ceea ce a promis Ciolacu, este un eșec

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă, marţi, că portofoliul obţinut de prim-ministrul Ciolacu este gol de conţinut, are zero competenţe concrete şi este opusul a ceea ce a promis, fiind un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică. Nu este o victorie, ci este un eşec, a scris Mureşan într-o postare pe Facebook.

„Portofoliul obţinut de prim-ministrul Ciolacu este gol de conţinut, are zero competenţe concrete şi este opusul a ceea ce a promis că va obţine.

La începutul verii, prim-ministrul Marcel Ciolacu spunea că România are şanse reale să obţină portofoliul de comisar european pentru Economie - deţinut în prezent de fostul prim-ministru al Italiei, Paolo Gentiloni - şi şi-a asumat public obiectivul de a obţine postul respectiv”, a afirmat Siegfried Mureşan.



Europarlamentarul PNL precizează că la acel moment, el a declarat că ţara noastră are şanse minime să obţină portofoliul pentru Economie deoarece suntem în procedură de deficit excesiv din anul 2017, din timpul guvernării PSD, iar Guvernul Ciolacu creşte deficitul, în loc să-l scadă.



„Ca atare, UE nu va lăsa lupul de pază la oi când e vorba de comisariatul pentru Economie, cu responsabilităţi pe disciplină fiscală”, a arătat liberalul.



„Vedem acum că Marcel Ciolacu a obţinut pentru România un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică, aşa cum a promis, ci o componentă socială, fără atribuţii clare şi prin care nu va coordona direcţiile generale din cadrul Comisiei care iau deciziile importante pentru România. Coeziunea, agricultura, investiţiile, industria - domeniile cele mai importante pentru ţara noastră, prin care sunt alocate fonduri europene direct României, vor fi coordonate de alţi comisari”, a continuat Siegfried Mureşan.



„De aceea, portofoliul obţinut de Marcel Ciolacu nu este o victorie, ci este un eşec. România nu avea nevoie de un comisar cu o funcţie onorifică, ci de un comisar care poate influenţa deciziile pe domeniile care contează cel mai mult pentru România”, a subliniat Siegfried Mureşan.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că, pentru prima oară de când a aderat la UE, România a obținut poziția de vicepreședinte al Comisiei Europene și un portofoliu foarte important cel de Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie, care va administra o cincime din bugetul Uniunii Europene și anume 235 de miliarde euro.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marți, la Strasbourg, noua echipă de comisari europeni şi portofoliile acestora. Roxana Mînzatu, desemnată comisar din partea României, a primit portofoliul Oameni, Competențe și Pregătire și va fi și vicepreședintă a Comisiei Europene.

„Sunt foarte bucuroasă să îi încredinţez Roxanei Mînzatu rolul de vicepreşedintă executivă pentru oameni, competenţe şi pregătire. Ea va avea responsabilitatea pentru competenţe, educaţie şi cultură, locuri de muncă de calitate şi drepturi sociale. Aceasta se află sub umbrela demografiei. Roxana va conduce în special o Uniune a competenţelor şi pilonul european al drepturilor sociale. Ea se va concentra asupra acelor domenii care sunt esenţiale pentru a uni societatea noastră”, a declarat Ursula von der Leyen.

„Acest portofoliu este unul dintre principalii factori ai politicii noastre de competitivitate și este central pentru implementarea recomandărilor raportului Draghi. Combină o greutate politică semnificativă, fonduri substanțiale ale UE, potențial legislativ și politic solid și acces esențial la serviciile și agențiile Comisiei. Poziția este un contributor important la Semestrul European, acoperind ocuparea forței de muncă, aspecte sociale și educaționale ale coordonării politicilor economice. Acest lucru va influența reformele care vor ghida generațiile viitoare de programe de coeziune și investiții”, arată Comisia Europeană.

Editor : B.E.