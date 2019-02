LISTA SCURTĂ la CEx al PSD. Numele surpriză vehiculate pentru Dezvoltare şi Transporturi

Nume surpriză sunt vehiculate pentru ministerele Dezvoltării şi al Transporturilor pentru a fi trimise din nou la Cotroceni. Felix Stroe si Daniel Suciu la Dezvoltare, iar Răzvan Cuc si Cristian Marciu la Transporturi. Ei sunt pe lista scurtă, înainte de începutul şedinţei CEx a PSD, programată pentru această oră.

Răzvan Cuc a mai fost ministru al Transporturilor în Cabinetul Mihai Tudose.

Liderul PSD a precizat că Răzvan Cuc este mebru al PSD Neamţ, nu al PSD Giurgiu: "Răzvan Cuc este membru la organizaţia PSD Neamţ de vreo două săptămâni. (...) Înţeleg îngrijorarea unor colegi din PSD Giurgiu, dar este membru în altă organizaţie".



Întrebat dacă PSD Neamţ îl susţine pe Răzvan Cuc pentru portofoliul Transporturilor, Dragnea a răspuns: "Foarte tare".



Despre varianta ca Daniel Suciu să preia portofoliul de la Dezvoltare, liderul PSD a afirmat: "Să vedem ce spune acum".

Liderii din teritoriu sunt convinşi că premierul care face nominalizările în CEx îi va anunţa pe Daniel Suciu pentru Ministerul Dezvoltării şi pentru portofoliul de premier, şi, respectiv, pe Răzvan Cuc pentru Ministerul Transporturilor.

Propunerile vor fi trimise preşedintelui care trebuie să spună dacă e de acord cu ele sau nu.

Liderul PSD Liviu Dragnea a sosit împreună cu premierul Viorica Dăncilă la şedinţa PSD

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că decizia pentru noile propuneri de miniştri pentru Transporturi şi Dezvoltare regională vor fi luate în coaliţie şi în Comitetul Executiv al PSD, care va avea loc marţi, de la ora 17.00.

Dăncilă a precizat că luni i-a trimis o scrisoare preşedintelui Klaus Iohannis pentru retragerea nominalizării lui Mircea Drăghici, pentru în cazul Olguţei Vasilescu a venit refuzul din partea şefului statului.

„Astăzi am trimis o scrisoare către dl Klaus Iohannis, în care am retras propunerea doar pentru Mircea Drăghici, pentru că, aşa cum ştiţi, pentru dna Olguţa Vasilescu a venit refuzul din partea preşedintelui. A trecut o perioadă foarte mare în care avem două portofolii fără miniştri titulari şi am considerat că este foarte important să venim cu propuneri noi, pentru că nu mai putem aştepta încă un răspuns şi în ceea ce îl priveşte pe Mircea Drăghici, pentru că depăşim perioada de interimat, pe 20 se vor împlini cele 45 de zile, deci trebuie să găsim o soluţie şi consider că, dincolo de jocurile politice, dincolo de lupta politică, este important să avem miniştri titulari, să avem Guvernul complet”, a declarat Viorica Dăncilă.

