Ludovic Orban, despre moartea primarului din Călărași: Dan Drăgulin era un om în putere. Nu știi niciodată ce efecte are virusul

Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Dan Drăgulin, după ce primarul în funcție al orașului Călărași a murit luni dimineață, la vârsta de 59 de ani, de coronavirus.

„Am aflat cu nespusă mâhnire această tristă veste, că Dan Drăgulin, bunul nostru coleg și prieten, a pierdut bătălia pentru viață în spitalul Matei Balș. A fost infectat cu coronavirus, el n-a mai putut în ultima săptămână să participe la campanie și după terminarea alegerilor a luptat cu boala și, din păcate, a decedat în cursul acestei dimineți. Este o pierdere mare pentru noi. Dan Drăgulin a fost un foarte bun coleg, un om care a avut rezultate deosebite în administrație și această pierdere o resimțim din greu. Transmit familiei condoleanțe și faptul că stăm alături de familie. Regret profund”, a spus Ludovic Orban, președintele PNL, luni dimineață.

Premierul a menționat că Dan Drăgulin era internat în spital din 23 septembrie.

„Avea și alte probleme, nu atât de grave, dar ați văzut că acest virus atacă într-un mod mod foarte surprinzător. Domnul Drăgulin era un om în putere, și-a exercitat și funcția de președinte al PNL Călărași și funcția de primar, în cele mai bune condiții”, a precizat Orban.

„Nu știi niciodată ce efecte are virusul și e clar că provoacă decese. Am ținut legătura cu domnul director Streinu-Cercel permanent, am fost informat de evoluția stării de sănătate și din nefericire s-a produs acest deznodământ”, a completat premierul.

Ludovic Orban a adăugat că respectă regulile și de aceea nu s-a infectat cu coronavirus, deși a intrat în contact cu două persoane care aveau boala.

„Am avut contact cu mii de oameni, dar respectând regulile, chiar dacă am fost contact cu două persoane infectate, nu am contractat boala. Lucrurile sunt simple: dacă respecți regulile, probabilitatea de a te îmbolnăvi este foarte mică”, a spus prim-ministrul.

