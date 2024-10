Ludovic Orban, susținut de Alianța Forțelor de Dreapta pentru prezidențiale: „Intrarea în cursă este apogeul carierei mele politice”

Ludovic Orban primit susținerea Forței Dreptei, PMP, Alternativa Dreaptă și Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalace pentru a candida la alegerile prezidențiale. Totodată, formațiunile au oficializat formarea Alianței Forțelor de Dreapta (liberal-conservatoare).

Eugen Tomac, preşedintele PMP, a supus la vot, în timpul Congresului, susţinerea candidaturii lui Ludovic Orban la alegerile prezidenţiale.

”Domnule preşedinte, din acest moment sunteţi candidatul alianţei liberal conservatoare pentru funcţia de preşedinte al României”, a spus Tomac, după vot.

În cadrul Congresului a fost supusă la vot şi constituirea Alianţei Forţelor de Dreapta (liberal-conservatoare).

”Este cea mai mare înşelătorie din politica românească, după 1989, să îţi spui că eşti de dreapta dar să stai zi de zi în pat cu PSD-ul şi să le promiţi celor care te vor alege că după alegeri tot cu PSD se vor duce. Spuneţi-le oamenilor în următoarele săptămâni că un vot pentru PNL este un vot pentru PSD şi oamenii trebuie să ne susţină pe noi, pentru că suntem singura alternativă la acest mamut creat de PSD”, a mai spus Tomac.

El și-a arătat apoi susținerea pentru Ludovic Orban la alegerile prezidențiale.

„Alianța are cel mai bun candidat pentru funcţia de preşedinte, un om care ştie politică, cunoaşte foarte bine instituţiile României, care a fost premier, este parlamentar, a fost ministru şi este un om politic care nu are nimic de ascuns în comparaţie cu ceilalţi care îşi inventează doctorate, bacalaureate şi CV-uri”, a mai declarat liderul PMP.

Orban: Voi fi un președinte luptător

De cealaltă parte, candidatul Alianței Forțelor de Dreapta Ludovic Orban a afirmat că intrarea în cursa prezidențială este apogeul carierei sale politice.

„Pentru mine, intrarea în această competiţie este apogeul carierei mele politice şi este lucrul care mă onorează cel mai mult, în toţi cei 35 de ani de când am intrat în politică, am îmbrăcat haina liberală şi slujesc cetăţenii români în indiferent ce funcţie publică am deţinut. Nu am intrat în cursa asta ca să mă aflu în treabă, nu am intrat în cursa asta ca să fiu un candidat oarecare, am intrat în competiţia pentru funcţia de preşedinte al României cu voinţa de a câştiga, cu voinţa de a da izbânda de care are nevoie România pentru a reveni pe drumul drept, pentru ca statul român să se uite în sfârşit spre cetăţenii care respectă legea”, a afirmat preşedintele Forţa Dreptei în cadrul Congresului alianţei care a votat susţinerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale”, a declarat Ludovic Orban.

Lideri Forței Dreptei a mai notat că este nevoie de o reformă a administraţiei, care să îndeplinească o serie de obiective clare: mai puţine ministere, mai puţine agenţii, mai puţine judeţe şi unităţi administrativ-teritoriale, localităţi şi mai puţini funcţionari şi angajaţi la stat.

„Pe mine nu m-a paraşutat nimeni la ultimul etaj al puterii, pe mine nu m-a suit nimeni în niciun lift ca să mă ducă fără niciun efort la ultimul etaj al Puterii. (...) Am urcat treaptă cu treaptă, etaj cu etaj, fără să fiu ajutat, fără să fiu împins de la spate, ci dimpotrivă, fiind îmbrâncit pe scări de fiecare dată când un deţinător de putere a avut ocazia să îmi dea un brânci pe scări, să mă mai coboare un etaj. Sunt un om care a rămas om indiferent în ce funcţie a ajuns”, a mai declarat Ludovic Orban.

„Nu voi fi un preşedinte jucător, voi fi un preşedinte luptător, care se luptă pentru valorile, ideile şi principiile necesare în România. (..) Voi fi un preşedinte care va respecta Constituţia, dar voi fi un preşedinte care va face mult, mult mai mult decât îi cere Constituţia, pentru că România are nevoie de un preşedintele care să fie implicat sută la sută, de dimineaţă până seară”, a mai relatat candidatul Alianței.

Editor : Iulian Bîrzoi