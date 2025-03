Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat că își retrage candidatura la alegerile prezidențiale din 4 mai și îl susține pe președintele AUR, George Simion.

„Dragi români, a trebuit să luăm o decizie care să dea toată forţa unuia dintre noi să câştige această luptă de restabilire a ordinii constituţionale şi justiţiei în România. V-am spus de la bun început că nu este nici despre orgolii personale, nici despre mine şi nici despre George Simion, ci despre România şi despre a continua lupta pentru democraţie alături de Călin Georgescu. Tocmai de aceea, pentru a dărui mişcării suveraniste, susţinută de români, cele mai multe şanse am ales să mă retrag din această cursă. Eu am făcut tot ce a depins de mine în această luptă şi am încredere în decizia care a fost luată. Vă rog să aveţi şi voi încredere”, a scris Anamaria Gavrilă pe Facebook.

Ea a mai spus că într-o campanie electorală contează mult resursele şi fondurile de care dispune un partid.

„POT şi Anamaria Gavrilă au făcut maximum posibil pentru ca românii să rămână uniţi în această misiune. Românii au arătat cât de fermi şi decişi sunt în lupta de a-şi urma liderul şi de a-şi alege singuri preşedintele. Noi cei de la POT am asigurat certitudinea de a avea o a doua candidatură care să treacă prin filtrul CCR şi BEC. Dragi români, această misiune este despre noi toţi şi despre libertatea noastră. Doar uniţi vom învinge! Rămânem uniţi, aceasta este puterea noastră!”, a mai spus Gavrilă.

„Mergem împreună! Nu este o candidatură a mea, ci a mișcării suveraniste”, a spus și președintele AUR, George Simion.

„Ducem mișcarea suveranistă mai departe, continuăm ce am început. Vom fi în fiecare zi împreună și vom fi împreună cu voi, uniți în conștiință, uniți în cuget și simiri. Mergem până la capăt. Nu este vorba despre o persoană, ci un principiu”, a mai spus Simion, la Realitatea Plus.

Potrivit unui comunicat AUR, „George Simion continuă lupta pentru revenirea la democraţie”.

„Îi mulţumim preşedintelui POT, Anamaria Gavrilă, pentru sprijinul şi determinarea de a rămâne uniţi! Împreună continuăm lupta pentru revenirea la normalitate. Luptăm cu hotărâre pentru a obţine o victorie istorică şi pentru a face dreptate! Voinţa poporului trebuie ascultată!”, a se mai arată în comunicatul AUR.

