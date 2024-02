Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, la conferința de presă comună cu liderul PNL Nicolae Ciucă, că s-ar bucura și ar fi mândru "ca și român", dacă președintele României, Klaus Iohannis, ar ocupa o funcție politică la nivelul UE. Acesta a mai spus că va merge împreună cu Nicolae Ciucă, cu atât mai mult cu cât cele două formațiuni vor avea listă comună la europarlamentare, să negocieze o funcție cât mai importantă în cadrul Comisiei Europene sau al biroului permament al Comisiei.

"Discuțiile au fost în interiorul celor două partide, cum este mai bine ca lumea să se prezinte cât mai mult la vot. Am fi avut la finele lunii decembrie iarăși o suprapunere cu alegerile generale. Categoric erau 3 duminici la rând. O duminică nu puteam, că era Ziua Națională a României. Sâmbătă era Sfântul Andrei. Să ne amintim că întotdeauna luna decembrie e cea mai încărcată guvernamental și politic, atât la Guvern cât și la Parlament, avem bugetul de stat, închideri de an, negocieri cu Comisia. Lucruri care s-au întâmplat an de an. Am luat o decizie de a nu bloca România și accesul românilor să fie cât mai larg și cât mai clar pe fiecare rând de alegeri.

Am avut rațiuni. Dacă doriți părerea mea, aș fi mândru ca și român ca președintele României să ocupe o funcție politică la nivel mare, cum aș fi, de altfel, mândru pentru orice român. Cu adevărat, în această alianță, sunt convins, mai ales că vom avea listă comună la europarlamentare, amândoi, împreună cu europarlamentarii, vom merge și vom negocia o funcție cât mai importantă în calitate de comisar sau membru al biroului permanent al Comisiei. Vom avea o putere dublă de negociere în ambele familii politice și pentru funcții importante pentru România în PE. Acestea sunt plusurile. Românii vor avea o voce puternică românească în structurile europene și euroatlantice", a spus Marcel Ciolacu.

Editor : Andreea Smerea