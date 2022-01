Marcel Ciolacu îl ironizează pe Florin Cîțu: Haideți să depășim zona de declarații politice și de fandoseli. Mă lasă rece

Președintele PSD Marcel Ciolacu a răspuns, joi, declarației lui Florin Cîțu care spunea că poate PSD ar trebui să stea în Opoziție dacă îi consideră pe liberali vinovați pentru criza energetică. Ciolacu le-a catalogat drept declarații politice și „fandoseli”.

„Haideți să depășim zona de declarații politice și de fandoseli. Românii așteaptă de la noi lucruri serioase. România se confruntă cu o criză energetică majoră. De declarații politice și de încercări de a duce discuțiile în altă zonă, mă lasă rece și nu mă interesează. Guvernul a început să livreze și pe termen scurt și pe termen mediu”, a declarat președintele PSD.

Marcel Ciolacu pare să fi făcut un pas în spate în ceea ce privește nemulțumirea social democraților că Ordonanța de Urgență care prevede noile măsuri pentru criza facturilor nu se aplică și pe luna ianuarie.

„Noi aveam o lege care nu s-a aplicat corect. Pe lunile noiembrie și decembrie au fost emise aproape 4 milioane de facturi greșite. S-a dat o OUG care obligă să se emită alte facturi. Luna ianuarie e o zonă acoperită de fosta lege. S-a venit cu o părere juridică că este retroactiv și nu poate fi aplicată. Dacă s-ar fi introdus și luna ianuarie, atunci am fi riscat să rămânem descoperiți pe cele două luni. Nu suntem într-un vid legislativ pentru luna ianuarie. (...) Este un plafon mai mic pentru consum. Se încadrează aproape 70% dintre români”, a declarat acesta.

Premierul Ciucă începe discuții cu Comisia Europeană pentru reglementarea prețurilor la energie și gaze

Președintele PSD a vorbit despre măsurile care sunt pregătite începând cu 1 aprilie.

„Marea provocare este ce vom face de la 1 aprilie. Am văzut ce a făcut Franța și a negociat cu Comisia Europeană chiar o depășire a celor 6 luni plus trei luni. Am avut discuții cu premierul să înceapă discuții cu Comisia Europeană. Sperăm să prindem o perioadă de un an de zile, să venim cu un preț reglementat cel puțin pentru zona casnică și să vedem cu ce venim la IMM-uri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta spune că pentru veniturile „excepționale” ale companiilor din energie profitul trebuie supraimpozitat.

„Pe veniturile excepționale, în momentul în care speculezi și ai venituri excepționale e normal ca statul să vină să te suprataxeze și să acei bani să intre în aceste programe de IMM Invest. Sunt ferm convins că guvernul va veni cu soluții. Trebuie să se apuce de lucru pentru că să reglementezi un preț prin ANRE îți trebuie 2 luni de zile”, a spus Ciolacu.

„Am ieșit din zona pompieristică unde statul și guvernul intrau punctual, și am intat într-o zonă predictibilă pentru o perioadă pe termen mediu”, a mai declarat liderul PSD.

Ciolacu: România are nevoie de un stat puternic

România are nevoie de un stat puternic, de un guvern eficient, coerent şi cu decizii rapide, a declarat joi Marcel Ciolacu, lider al PSD, la prezentarea publică a noilor Programe guvernamentale de garantare, organizată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

„România are nevoie de un stat puternic, dar nu în zona unui stat opresiv. Are nevoie de un stat puternic, eficient, de un guvern eficient, coerent şi cu decizii rapide care să poată ţine în perioada următoare o balanţă în această provocare, în acest dezechilibru între import şi export, în ceea ce priveşte tendinţele inflaţiei. Aceste lucruri nici un guvern din lume, nici un prim ministru, nici un preşedinte de Cameră sau de Senat nu pot să le facă fără ajutorul şi fără implicarea dumneavoastră, fără nişte bănci puternice, rezonabile şi cu adevărat, când există speculaţii, cum se întâmplă în acest moment în zona de energie, statul trebuie sa intervină şi să impoziteze aceste venituri excepţionale şi prin intermediul programelor promovate de către dumneavoastră să le întoarcă către IMM-uri, către producătorii români, ca să depăşească această perioadă”, a subliniat Marcel Ciolacu.

El a amintit că unul dintre obiectivele strategice ale PSD este sprijinirea „cu toată forţa” a celor care produc în România.

„În ultimii ani, adevărul este că statul nu a fost alături de antreprenorii români. Au fost multe declaraţii de bune intenţii, multe promisiuni şi postări pompoase pe reţelele de socializare, dar foarte puţine rezultate. Am văzut miniştri ai economiei care nu au fost în stare să pună în aplicare schemele de ajutor pentru IMM-uri, miniştri ai energiei care au promis anul trecut că preţul la energie şi gaze va scădea în urma liberalizării preţurilor. Toate aceste lucruri trebuie să se schimbe. De aceea, peste 70% dintre măsurile pe care PSD le-a impus în programul economic şi al noii guvernări vizează soluţii şi scheme de ajutor pentru IMM-uri şi zona de agricultură. (...) Ţinta noastră este să susţinem produsele cu valoare adăugată ridicată”, a adăugat Ciolacu.

Potrivit acestuia, firmele care produc în România trebuie susţinute, indiferent de naţionalitatea lor.