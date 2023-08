Marcel Ciolacu, mirat că PNL nu-l susține pe propriul ministru al Finanțelor: „Nu îl apară nimeni pe ministrul Boloș”

Premierul Marcel Ciolacu se arată surprins că liberalii „nu l-au apărat” pe Marcel Boloș, după protestul de joi de la Ministerul Finanțelor. „Îl apăr eu. Este priceput”, spune Ciolacu.

„Domnul ministru a mers bărbătește și a vorbit cu oamenii. I-a luat cineva apărarea domnului Boloș? Nu îl apără nimeni din PNL. Îl apăr eu.

Domnul ministru Boloș este un om de buna credință, dar ca fiecare dintre noi are și defecte. Este priceput, are bună credință, are frică de Dumnezeu, dar nu are acea parte de a comunica mai bine cu oamenii. Este copleşit în acest moment pentru că este o presiune foarte mare pe domnia sa şi pe ministerul pe care-l conduce.

Un singur lucru a greşit domnul Boloş – nu poţi să le faci pe toate singur. Puterea trebuie întotdeauna să o împarţi.

Eu îl voi susține în continuare. L-am și sunat pe domnul Boloș și i-am zis „Domnule, ai vorbit cu oamenii? Stai și le explica”.

Nu taie nimeni niciun salariu. Le cer angajaților de la finanțe sa fie alături de guvern, să facă această reformă”, a afirmat premierul, la România TV.

Zeci de angajaţi din Ministerul Finanţelor Publice au întrerupt spontan lucrul, joi, şi au ieşit pe holurile instituţiei, pentru a protesta faţă de unele prevederi ale proiectului de Ordonanţă privind măsuri fiscal-bugetare, dar şi faţă de unele probleme mai vechi privind salarizarea angajaţilor din acest sistem.

Ministrul Boloș a mers să vorbească cu ei și le-a transmis că poate prelua mesajele şi doleanţele pe care le au şi să le transmită mai departe în coaliţia de guvernare. Liberalul a punctat faptul că acest proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile fiscale este încă în lucru, nici măcar nu a fost pus încă în transparenţă decizională.

