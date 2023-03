Marcel Ciolacu: PNL nu e prea confortabil în sondajele de opinie, dar e problema dânșilor, nu a noastră

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că Partidul Naţional Liberal nu stă prea confortabil în acest moment în sondajele de opinie şi că, din declaraţiile publice ale liberalilor, şi-a dat seama că aceştia nu doresc o alianţă cu social-democraţii în 2024.

"Eu am spus, ca orice om politic, că e posibil orice, să avem o coaliţie, să avem o alianţă din 2024. Alianţă înseamnă mai multe, şi candidaţi comuni. Eu nu am spus niciodată că Ciolacu este candidatul sau este Ciucă premier. Şi Ciolacu şi Ciucă suntem nişte oameni trecători, vremelnici prin anumite funcţii. Cred că cel mai important rămâne PSD, cel mai mare partid din România, şi PNL, care nu e prea confortabil în acest moment în sondajele opinie, dar e problema dânşilor, nu e problema noastră", a spus Ciolacu la România TV, întrebat dacă, după alegerile din 2024, va mai exista coaliţia de guvernare formată din PSD, PNL şi UDMR şi dacă el va candida la alegerile prezidenţiale.

El a adăugat că a înţeles din răspunsurile celor de la PNL că aceştia nu doresc o alianţă cu PSD în 2024.

"Am spus - putem avea o coaliţie, sau o alianţă. Am înţeles din răspunsul celor de la PNL că nu se doreşte acest lucru. Mă bucur că mi-au spus din timp că, la un moment dat, voiam să îi strâng pe colegii mei într-un Consiliu Politic Naţional să discutăm acest aspect. Acum nu mai e nevoie. Am văzut şi eu răspunsurile publice", a afirmat acesta, potrivit Agerpres.

