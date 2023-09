Marcel Ciolacu a declarat la Interviurile Digi24 că în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană a explicat că România nu poate atinge ținta de deficit impusă și din cauza cheltuielilor cu războiului din Ucraina, care au costat țara, direct și indirect, între 2 și 3% din PIB, cu toate că Executivul de la Bruxelles a apreciat că cheltuiala se ridică la doar 1% din PIB. Ciolacu spune că le-a explicat oficialilor europeni că România nu poate pierde banii din PNRR, circa 1.5 miliarde de euro, și a mai spus că a încercat, alături de Nicolae Ciucă, să ia soluțiile cele mai bune pentru a nu aduce perturbări macroeconomice, cum s-ar fi întâmplat dacă creștea TVA-ul.

"Ce pot eu să spun foarte clar este că România e macroeconomic stabilă. Nu are probleme. România are cele mai multe investiții pe care le-a avut vreodată prinse în bugetul de stat – aproape 7%. Atât din fonduri europene, cât și din investiții directe și din bugetul de stat. Trebuie să existe o prioritate a cheltuirii banilor din buget, pentru că sunt investiții care se multiplică repede în economie: investițiile în infrastructura majoră, precum sunt cele la transporturi, pentru apă și canal, pentru că avem condiții de îndeplinit la Comisie. Trebuie să vedem foarte bine să nu mai risipim acești bani. Venim după o criză pandemică și energetică și am reușit totuși, de când există coaliția, și pe timpul premierului Nicolae Ciucă, sper și acum, când sunt eu premier, să menținem acest echilibru economic.

De trei luni se discută de aceste măsuri. La o săptămână după ce am devenit ministru a fost discuția cu măsurile fiscale. Pentru că se impuneau.

Am fost la Bruxelles și am constatat împreună cu Comisia Europeană o realitate.

Împreună cu Nicolae Ciucă, am stat de vorbă cu toți actorii, partenerii sociali, cu patronatele, cu sindicatele. E normal că a fost o reticență. Am încercat prin argumente să luăm soluțiile cele mai bune, astfel încât să nu aducem perturbări macroeconomice, cum am fi adus dacă măream TVA-ul.

Am văzut care sunt prioritățile, m-am dus și le-am explicat, că este evident că nu ne puteam încadra în acel deficit. Nu putem nici crește mai mult deficitul decât am avut anul trecut, e o regulă simplă. E un gentlemen agreement.

Dar cel mai important e că am fi plătit 0.5% din PIB, ceea ce ar fi însemnat 1.5 miliarde de euro. România nu-și permite să piardă acești bani. Ne-am dus și am pus și-n contextul războiului, unde avem cheltuieli directe și indirecte. Din punctul meu de vedere între 2-3% din PIB. Din punctul de vedere al Comisiei, până în 1%. Sunt convins că nu vom ajunge în excedent", a declarat Marcel Ciolacu la Digi24.

Referitor la moștenirea lăsată Executivului pe care îl conduce, Ciolacu a spus răspicat că nu acceptă ipocrizia celor care îl acuză că ia măsuri nepotrivite pentru români.

"Nu pot să accept să fie ipocriți. După ce îndatorezi o țară cu 200 de miliarde, după ce crești datoria publică de la 37% la peste 50%, nu te aștepta să îți dau flori când mai ieși și spui și pe Facebook...", a conchis Ciolacu pe subiect.

