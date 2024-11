Marcel Ciolacu, reacție în scandalul zborurilor plătite de Nordis: „Nu am văzut până acum un astfel de document”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, după ce G4Media a publicat un document care arată că s-a aflat într-un avion privat închiriat de Nordis, că nu este „un jet privat al lui Nordis” şi că, în cazul în care ar fi zburat astfel, atunci a fost pe banii lui.

Liderul PSD a explicat, la Pro Tv, că nu a mers „niciodată” în viaţa sa privată cu „vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva” și a adăugat că are toate documentele care vor atesta acest lucru şi că la acel moment nu era prim-ministru.

Anterior publicării documentului, Ciolacu a negat orice zbor cu o aeronavă privată închiriată de Nordis.

„În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu şi-n călătorii cu WizzAir, am avut şi cadourile mele făcute fiului. Nu am mers niciodată, dar niciodată, în viaţa mea privată cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva. Am toate documentele care vor atesta acest lucru. În al doilea rând, în acea perioadă nu eram prim-ministru. Şi eu, ca şi toată lumea, avem şi o viaţă privată (...) nu suntem o familie care face excese. Vorbim de context, de campanie electorală”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu pentru Stirile Pro TV citat de News.ro.

Întrebat de reporter dacă a fost pe 22 mai cu Sorin Grindeanu în acel avion, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu ştiu, în acest moment”.

„E acum trei ani de zile. Am dat toate facturile, toate chitanţele, toate biletele. În acest moment, toată lumea îmi caută toate extrasele de cont. Le-am solicitat la bancă, pot să dau, să pun totul la dispoziţie. Dar, repet, este viaţa mea privată”, a completat el.

Referitor la solicitarea lui Nicolae Ciucă de a demisiona, Ciolacu a spus că nu ştie din ce să-şi dau demisia, poate din (funcţia, n.r.) de român.

„Dânsul a folosit bani publici, la fel ca domnul Iohannis. Aici nu este diferenţa făcută. Ei au folosit bani publici. Domnul Iohannis a mers şi a călătorit aiurea în tramvai pe bani publici, pe banii noştri. Şi ai mei, şi ai dumneavoastră. Domnul Ciucă a pus panouri de milioane de euro să-şi promoveze o carte cu bani publici. Nu cu bani privaţi. Aici e o mare diferenţă”, a mai spus Ciolacu.

Scandalul zborurilor plătite de Nordis

G4Media.ro a publicat, luni, un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept ”gendec”) din care rezultă că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis şi Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Ţiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvenţă. Deşi aceştia au negat cu toţii că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, cu toţii figurează împreună cu copiii lor în aşa numita”declaraţia generală” (gendec) a zborului din data de 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – Bucureşti, de unde liderii PSD şi copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

G4Media.ro a documentat în total 5 zboruri dus-întors cu destinaţia Nisa efectuate în perioada martie – octombrie 2022, dar nu în toate au fost prezenţi şi liderii PSD. Costurile pentru cele cinci curse se ridică la câteve zeci de mii de euro fiecare (în jur de 30.000). Sumele se dublează aproape dacă avionul face escală sau execută alte curse.

În câteva din cele cinci zboruri dus-întors figurează doar numele familiei Vicol – Ciorbă. În altele apar liderii PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu sau Alfred Simonis, împreună cu alte persoane din anturajul lor, ca Sorina Docuz sau Monica Hunyadi, numită de ministrul Grindeanu în februarie 2022 administrator provizoriu la Compania CFR Electrificare, conforum G4Media.

Liderii PSD au negat că ar fi zburat cu jetul privat plătit de Nordis. Marcel Ciolacu şi Alfred Simonis au declarat explicit pentru G4Media.ro că nu au fost niciodată în jetul privat închiriat de Nordis. Grindeanu s-a rezumat să spună că sunt informaţii false şi că a respectat mereu legea.

Marcel Ciolacu a admis într-o declaraţie, pentru G4Media.ro, pe data de 14 noiembrie că a zburat la Nisa împreună cu fiul său pentru a vedea Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, dar susţine că a zburat dus-întors cu o cursă de linie. Această declaraţie este infirmată de documentul publicat de G4Media.ro, din care rezultă clar că a zburat cu jetul privat Ţiriac Air închiriat de Nordis.

Mai mult, Ciolacu a afirmat că nu a participat vreodată la un eveniment privat cu Laura Vicol. Cu o zi înainte, Ciolacu negase categoric că a fost la Nisa în cursul anului 2022. Pe atunci, Marcel Ciolacu era preşedintele Camerei Deputaţilor.

Editor : Ana Petrescu