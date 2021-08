Marcel Ciolacu: Sorin Grindeanu, Gabriela Firea şi Vasile Dîncu vor fi vicepreşedinţi la Senat și Camera Deputaţilor

Gabriela Firea, Sorin Grindeanu şi Vasile Dîncu vor ocupa funcţii de vicepreşedinte la Senat şi Camera Deputaţilor, a decis, luni, Consiliul Politic Naţional al PSD. Marcel Ciolacu, președintele PSD, spune că decizia a fost luată pe baza abilității lor de comunicare.

"Am luat o decizie. În primul rând, niciun coleg nu a rămas în afara tabloului. Şi am luat o decizie ca cei mai buni comunicatori, deoarece nu este o comunicare foarte evidentă în Parlamentul României, ca cei mai buni comunicatori să urce şi în anumite funcţii în Biroul permanent. Aici mă refer la Sorin Grindeanu, Gabriela Firea şi Vasile Dîncu - să ocupe funcţiile de vicepreşedinţi la Senat, respectiv la Camera Deputaţilor", a declarat luni Marcel Ciolacu, președinte PSD, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a adăugat că decizia Consiliului Politic Naţional este "o evidenţă a faptului că nu s-a comunicat la fel de bine la Parlament".

Întrebat dacă la şedinţă s-a discutat despre candidatul PSD la preşedinţie, Marcel Ciolacu a arătat că nu aceasta este prioritatea partidului.

"Nu, văd că alţii au prioritatea asta, noi avem prioritatea să scăpăm de Cîţu. Nu am avut această discuţie şi cred că am făcut suficiente declaraţii şi am schimbat cutuma partidului - preşedintele partidului nu este automat şi candidat la Preşedinţie. Mai e timp", a explicat liderul PSD.

Pe de altă parte, el a susţinut că priorităţile şefilor de la Camera Deputaţilor şi Senat sunt altele decât legea consumatorului vulnerabil sau alte legi importante pentru români.

"Eu am crezut că actualii şefi la Cameră şi la Senat convoacă în sesiune extraordinară Parlamentul ca să treacă această lege prin Parlament (legea consumatorului vulnerabil - n.r.). Ei au convocat Parlamentul ca s-o pună pe prietena vrăjitoarelor din nou la TVR. Astea sunt priorităţile actualilor şefi de la Cameră şi Senat şi ale actualului Guvern şi altele sunt priorităţile românilor. (...) Ea trebuia deja să fie în vigoare, trebuia convocat Parlamentul în sesiune extraordinară când au explodat preţurile, dar domnului Cîţu îi convine această explozie de preţuri, pentru că îşi măreşte valoarea PIB-ului, astfel încât va putea în continuare să facă împrumuturi externe", a susţinut Marcel Ciolacu.

Citește și: Surse: Fantoma lui Dragnea bântuie PSD. Discuții în ședința de la Neptun: „O să-și facă partid”

Editor : B.P.