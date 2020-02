Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la Digi24 că situația de luni din Parlament a fost o mascaradă, adăugând că decizia CCR în privința premierului Ludovic Orban este "una corectă".



"Decizia este una corectă și vine ca o confirmare a ceea ce am spus noi de când a fost desemnat domnul Orban: că astăzi se pregătise o mascaradă în Parlament. Curtea asta sesizează (....) că nu putem să organizăm mascarade în Parlament, adică să venim cu premieri desemnați care nu solicită votul. Spiritul Constituției este cu totul altul.

Eu mă iau după declarațiile domnului Orban, după declarațiile liderilor PNL, care în aceeași ședință de partid au hotărât să-l propună președintelui să fie desemnat și tot în aceeași ședință, la punctul doi, au hotărât să nu-l susțină, să nu-l voteze. Este o mascaradă. Acum se și confirmă. (...) E și normal să existe, într-o democrație, și alegeri anticipate și dizolvarea Parlamentului, dar nu printr-o mascaradă.

Să citim spiritul Constituției: președintele desemnează un prim-ministru pentru a crea o majoritate, nu pentru a ajunge la anticipate. Nu am văzut așa ceva în Constituție. Articolul în care se prevede dizolvarea Parlamentului este unul normal, este în toate constituțiile lumii. Există și această portiță în cazul în care nu se creează o majoritate să se ajungă la anticipate. Sunt două lucruri total diferite.

Eu mă bucur că astăzi CCR-ul a dat o decizie și asta este victoria democrației în România: ca nimeni să nu mai organizeze o mascaradă în Parlament. Desemnările din prim-miniștri nu se fac prin prietenii, te duci și îi demonstrezi președintelui că poți crea o majoritate. Eu vorbesc de spiritul Constituției. (...). România a obținut o mare victorie, și democrația din România.

Ne permitem o criză atât de îndelungată? Asta este agenda românilor, această criză dacă sunt sau nu anticipate? Nu cumva ne-am îndepărtat total de la ceea ce-și doresc românii și care sunt problemele românilor?! Mi-aș dori alegeri la termen pentru că nu înțeleg de ce facem anticipate înainte de alegerile la termen. Cel mai mult mi-aș dori ca domnul Cîțu să iasă și să-mi explice ce s-a întâmplat cu cele 10 miliarde de euro împrumutate în trei luni și jumătate că nu le regăsesc nici în pensii, nici în alocații și nici măcar în investiții sau în vreo reformă fantastică făcută de acest Guvern.

Sub nicio formă nu vom vota Guvernul Orban sau un guvern minoritar PNL. (...) Categoric vom respecta deciziile CCR și nu le vom comenta. După cum s-a văzut, am avut dreptate. Nu puteți să mă certați pe mine că nu am fost în sală, mai ales și după ce am avut și o decizie care a confirmat că este o mascaradă. Am auzit că nu a fost lumea la serviciu. Nu, am fost cu toții la serviciu.

Eu m-aș fi așteptat astăzi ca președintele României să anunțe că mâine ne cheamă la consultări și retrage mandatul domnului Orban, de desemnare a domnului Orban. S-a întâmplat cu totul altceva, președintele Iohannis a spus că așteaptă motivarea. Și noi parlamentarii așteptăm motivarea. Decizia aparține președintelui României. Poate să retragă mandatul de desemnare sau poate să îi dea un alt mandat tot domnului Orban. Jocul meu constituțional nu e în această direcție.

Dacă Curtea a constatat acest lucru și este în motivare în acest sens, poate să-i retragă mandatul sau poate să îi dea alt mandat domnului Orban sau altcuiva. Presupun că domnul Orban, în urma unei decizii, vine și depune mandatul. Nu trebuie un temei în Constituție. Depinde cât de mult dorim să prelungim această criză. Nu am prelungit-o și nu am provocat-o noi. Nu avem nicio responsabilitate în această criză. Nu am fost la vot pentru că așteptam decizia Curții.

Românii au cu totul o altă agendă decât această criză politică. Vom respecta Constituția."