Mihai Tudose, atac la Rareş Bogdan: Votul PNL din PE risca să arunce în aer agricultura din România. Unde aţi fost două săptămâni?

Europarlamentarul Mihai Tudose, şeful campaniei PSD pentru alegerile europarlamentare, îi dă replica pe Facebook, liberalului Rareş Bogdan, în contextul disputei pe tema reacţiei PNL faţă de protestele agricultorilor. Tudose susține că eurodeputaţii PNL au votat pentru reducerea drastică şi obligatorie a folosirii pesticidelor, propunere care risca să arunce în aer agricultura şi securitatea alimentară din România şi ţările estice. Propunerea a fost respinsă în PE şi cu votul PSD. Declarația vine după ce Rareş Bogdan a spus că europarlamentarii liberali au luptat la Bruxelles pentru agricultorii care protestează de mai mult timp în România, potrivit News.ro.

„Vineri, la un post TV, mi-am manifestat mâhnirea referitor la comportamentul „colegilor” de guvernare, în frunte cu neînfricatul lor lider, care a/au ales să dispară în ceaţă pe durata protestelor transportatorilor şi agricultorilor. În antiteză cu modul în care Preşedintele PSD Marcel Ciolacu s-a manifestat anul trecut la greva cadrelor didactice, Ciolacu fiind atunci prezent, lângă premierul Ciucă, la toate negocierile/întâlnirile cu protestatarii. Asumând rolul de aliat/partener de guvernare”, a scris Tudose pe Facebook

„A doua zi după declaraţia mea a venit „replica” pnl-istă prin Rareş Bogdan. Acesta a lămurit lucrurile: Ciucă nu a fost lângă Ciolacu, dar doi colegi europarlamentari PNL se luptau pe la Bruxelles pentru agricultori! Iar eu nu aveam de unde să ştiu pentru că eram „la bufet”! Nu-i aşa că ne-a lămurit?!?”, continuă Tudose.

El spune apoi că europarlamentarii liberali au votat în PE în favoarea unei propuneri referitoare la utilizarea pesticidelor, care i-ar fi afectat pe agricultorii români.

„Ei bine, dacă tot îl mănâncă (pielea), am să fac publică ultima ispravă galbenă în ceea ce priveşte „cum se luptă la Bruxelles colegii galbeni pentru agricultori”! Nu a precizat Rareş Bogdan pentru agricultorii din ce ţară se luptă ei, dar dacă e luptă… amănuntele nu mai contează! Votul recent privind reducerea drastică şi obligatorie a folosirii pesticidelor. Pentru propunerea care risca să arunce în aer agricultura şi securitatea alimentară din România şi ţările estice au votat eurodeputaţii PNL. Pentru respingerea propunerii aberante, formulate de o ecologistă germană, am votat 299 de europarlamentari, inclusiv reprezentanţii PSD. Rezultatul fiind căderea la vot a propunerii respective! După cum se poate vedea (voturile prezentate la sfârşit), eu „de la bufet” am votat în favoarea României şi a agricultorilor români! Ei nu!!!”, susţine Mihai Tudose.

Tudose revine şi cu întrebarea care a generat disputa cu Rareş Bogdan: „Şi rămâne şi întrebarea iniţială: unde aţi fost două săptămâni? Că’ nu v-a văzut nimeni…”.

Mihai Tudose a acuzat iniţial PNL că a lăsat PSD singur în faţa protestelor transportatorilor şi fermierilor, deşi la greva profesorilor, Ciolacu „a fost 24/24, alături de Ciucă şi şi-a luat şi el înjurăturile egal cu premierul.”

„Aţi văzut vreun reprezentant al PNL-ului acum în faţă? Avem şi noi o amărăciune pe chestia asta,” a declarat europarlamentarul PSD la Digi24.

