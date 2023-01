Tudose vrea în Guvern: Dacă Ciolacu îmi cere, nu am ce face și voi accepta

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a spus, vineri, că va accepta să intre la guvernare atunci când premier va fi Marcel Ciolacu iar liderul social-democraților îi va solicita acest lucru.

„Dacă îmi permite domnul președinte Ciolacu, am să spun o discuție pe care am avut-o doar eu cu domnia-sa, știi la ce mă refer, Marcel, am avut mai multe discuții pe această temă și la formarea primului guvern de coaliție, iar răspunsul meu a fost «Nu, nu mă interesează». E corect până aici? Domnia-sa a insistat, și domnul Stănescu a insistat ș.a.m.d. I-am spus atunci domnului președinte Ciolacu că într-o singură situație nu pot să-l refuz, atunci când vine el prim-ministru, fiindcă și el atunci când eu am fost prim-ministru n-a zis nu să vină alături și să facem o echipă, să muncim alături unul de celălalt pentru Guvern, pentru țară. În condițiile în care domnia-sa îmi solicită acest lucru, nu am ce face și voi accepta. De aici încolo, mingea e la el”, a declarat Mihai Tudose, la Brăila.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Brăila, că este „ferm convins” că se va respecta acordul din Coaliție, iar el va fi prim-ministrul României. „Această rotație este stipulată într-un acord politic”, spune liderul PSD. Aceasta a precizat însă că nu vrea să fie „prim-ministrul unui guvern tras în căciulă”.

Marcel Ciolacu, secretarul general al PSD Paul Stănescu, vicepreședinte PSD Mihai Tudose și Francisk Chiriac, președinte PSD Brăila și CJ Brăila, au susținut vineri la Brăila o conferință de presă, după conferința de alegeri interne a organizației locale PSD Brăila.

