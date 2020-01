Mihai Tudose s-a reînscris în PSD

Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar ales pe listele Pro România, s-a reînscris în PSD, a anunțat pe Facebook Marian Dragomir, primarul Brăilei.

Mihai Tudose s-a înscris din nou în Organizația Județeană Brăila a PSD, semnând adeziunea pe 6 ianuarie, potrivit documentului postat pe Facebook de Marian Dragomir.

Tudose a demisionat la începutul lunii decembrie din Pro România după un conflict cu președintele partidului, Victor Ponta. Tensiunile între cei doi au apărut odată cu votul de susținere acordat Guvernului Orban la învestire de către cinci dintre parlamentarii grupului Pro Europa.

Mihai Tudose are o relație de prietenie cu actualul președinte interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

Mesajul postat de Marian Dragomir:

„MIHAI TUDOSE INTRA ÎN ECHIPĂ !!!

Cel mai bun PRIM MINISTRU, brăileanul care a semnat și demarat cel mai important proiect pentru sud-estul României – Podul peste Dunăre, revine în forță la PSD.

Cu prietenie și respect, a fost rândul meu să semnez recomandarea lui pentru a reveni la PSD. Nu a fost ușor, dar la final a ales echipa de la Brăila. Oamenii fac diferența !!!

In martie 1999 am intrat în politica. Mihai Tudose era președintele Organizației de tineret. Am crescut împreună, am evoluat diferit ,dar de fiecare dată am sustinut Brăila.

Am luptat cu adversari politici, ne-am asumat riscuri și în ultima perioadă am luat atitudine împotriva celor care au încercat din interior sa pună interesul lor înaintea normalității.

Acum vom lupta cu cei care încearcă azi să șteargă Brăila de pe harta investițiilor.

Împreună vom pune pe primul loc proiectele Brăilei și modernizarea PSD.

Mulțumesc Mihai !!!”

