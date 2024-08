Mihai Tudose a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre prezentul și posibilul viitor al coaliției PSD-PNL. Europarlamentarul a declarat că încă există coaliție între cele două partide, iar guvernul funcționează. În opinia sa, o altă coaliție cu PNL, după alegeri, va depinde de votul românilor. Cât despre atacurile liberarilor la adresa social-democraților, Tudose spune că „nimeni nu îi ține cu forța” în guvern, așa că se pot „duce acasă”. El răspunde și afirmațiilor făcute de Rareș Bogdan, care a spus că liberalii au fost nevoiți să înghită „o meduză” și să guverneze alături de PSD. „Meduzele n-au creier și se descurcă în viață de câteva miliarde de ani. Pentru el, probabil, e o veste bună că pot și fără creier”, a spus social-democratul.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: După Congres, toată lumea se întreabă dacă mai există Coaliție.

Mihai Tudose, europarlamentar, președintele Consiliului Național PSD: Pe mine nu m-a întrebat toată lumea. Coaliția de guvernare există. Guvernul funcționează, sper că va merge până la alegeri. După aceea, românii vor decide prin vot, fiindcă coalițiile se fac în urma votului.

Vedem fiecare partid ce vot obține, câte mandate are Parlament, și aia e coaliția.

Eu știu ce li se întâmplă partenerilor? Sau, Doamne, ferește!, poate nouă. Că degeaba vorbim de altă coaliție, dacă nu facem 50%.

Sper că de data asta, noul președinte, domnul președinte, domnul Marcel Ciolacu, va aplica Constituția și în litera și în spiritul ei. Adică președintele partidului care se clasează pe locul 1 primește mandatul de la președinte. Și începe negocierile cu un partid, cu două, cu trei, cu cinci, cu toate, face un guvern de largă coaliție națională... Nu știu.

Nu-ți iese, treci înapoi la Cotroceni și spui „domne, n-am reușit să fac”. „Hai să chemăm pe altcineva”. Ăsta este spiritul Constituției, și de fapt asta se întâmplă peste tot în lumea civilizată.

Cosmin Prelipceanu: Dacă nu va fi Marcel Ciolacu președintele României?

Mihai Tudose: Sper, totuși, că președintele viitor va aplica Constituția în spiritul și în litera ei.

Cosmin Prelipceanu: Dacă viitorul președinte al României va aplica Constituția cum a aplicat-o actualul președinte. Ce faceți?

Mihai Tudose: Păi, probabil că vom trăi din nou în zone d-astea cu... la un an, un an jumate alt guvern. Ceea ce nu e neapărat un factor de stabilitate și de coerență, reziliență...

Cosmin Prelipceanu: Dar dacă PSD și PNL nu obțin 50%. Mă gândesc la rezultatele de la locale și europarlamentare. E posibil ca PSD și PNL să facă 50%?

Mihai Tudose: E posibil orice. Hai să vedem scorurile.

Cosmin Prelipceanu: Rareș Bogdan spune că vă pregătiți să guvernați cu AUR.

Mihai Tudose: Comentăm ce spune Rareș Bogdan? După ce a tras el concluzia asta? Am spui noi treaba asta? Nu am spus-o. Poate i-am băgat noi un pic în corzi, dar noi la Congres am contextualizat în ce situație și unde suntem acum, ca țară. Că ne-am săturat și noi să tot fim acuzați cu deficitul. Păi, deficitul voi l-ați dublat, voi l-ați aruncat în aer, nu noi. Nu noi am luat împrumuturi de sute de milioane de euro, miliarde, care s-au dus de nu le mai găsește nimeni nicăieri.

Dacă scoți seabia, așteaptă-te să scoată și celălalt ceva din teacă, o sabie mai mică, mai mare. Nu le place acum, ok. Ce? Să-i lăudăm pentru ce au făcut în pandemie și după aia? Nu putem.

Cosmin Prelipceanu: Rareș Bogdan spune că „am fost nevoiți să înghițim o meduză și să guvernăm împreună cu cei de la PSD”.

Mihai Tudose: Nu știu ce mănâncă domnia sa dimineața, la prânz și seara. E treaba domniei sale. Probabil că era la plajă și a fost inspirat de... na... ce să vă spun? Probabil omul avea o sursă de inspirație în chestia asta, că cică meduzele n-au creier și se descurcă în viață de miliarde de ani. Pentru el, probabil e o veste bună că pot și fără creier.

Nu-i ține nimeni la guvernare, să se ducă acasă. Dacă stă cu meduza și alte nevertebrate p-acolo... Îi ține cineva cu forța?

După alegeri va fi un moment T0 în care românii vor decide. Vor cu noi, vor cu meduzele, nu știu. E simplu.

Editor : Liviu Cojan