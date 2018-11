Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a demisionat

Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și-a dat demisia din Cabinetul Dăncilă. Decizia ar fi fost luată după ședința de guvern de ieri, potrivit informațiilor Digi24.

Victor Negrescu a demisionat / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Victor Negrescu avea un rol important în pregătirea preluării președinției Consiliului UE de către România, de la 1 ianuarie 2019.

Demisia ministrului pentru Afaceri Europene a fost confirmată, la Digi24, de ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. „Din câte înțeleg, s-a produs această demisie. Ieri în cadrul ședinței de Guvern am stat de vorbă cu domul Negrescu, au fost discuții principiale despre modul în care suntem pregătiți pentru președinția Consiliului UE”, a declarat Rovana Plumb.

„Eu cred că avem nevoie de un consens politic, de un consens naţional. Depăşeşte spectrul politic şi în sensul acesta eu am îndemnat deja de foarte mult timp la acest lucru şi cred că am reuşit parţial. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că în primăvara acestui an am adoptat în Parlamentul României priorităţile noastre. Sunt mult mai multe decât cele pe care am apucat până acum să le prezint. Sunt patru piloni cu proiecte concrete, cu agendă legislativă concretă, adică cu măsuri pe care oamenii le pot înţelege şi care vor aduce beneficii reale cetăţenilor europeni”, spunea Victor Negrescu, într-un interviu pentru Digi24.

„Aş explica în primul rând ce înseamnă preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Practic România va trebui să genereze consens, la nivelul UE, între statele membre. Sunt formate de lucru la care participă miniştri. Sunt 10 formate, noi vom prezida 9 dintre aceste formate de lucru şi trebuie să punem pe masa discuţiilor, să aducem la masa discuţiilor acele soluţii de compromis, soluţii care pot fi acceptate de majoritatea statelor membre, ideal de toate statele membre. Şi acest lucru este valabil inclusiv pentru aceste subiecte menţionate de dvs. Brexit-ul ocupă foarte mult din agenda miniştrilor de afaceri europene şi mă refer aici şi la deciziile care sunt luate ulterior de şefii de stat şi de guvern, pentru că toată lumea este interesată să vadă care ar fi impactul, toată lumea ar fi interesată să ajungă la un consens, la un acord cu partea britanică pentru a garanta o serie de drepturi cetăţenilor europeni care trăiesc acolo şi toată lumea este interesată să aibă pe mai departe o relaţie bună cu Marea Britanie”, mai declara Victor Negrescu.

