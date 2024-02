Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a dezvăluit luni seara, la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu, la Digi24, că Marcel Ciolacu și liderii PSD s-au dus la el „în birou” să îi propună să candideze la Președinția României susținut de PSD.

„Se întâmplă ceva cu ei și evident că aud și eu și privesc declarațiile. E o anumită nervozitate, un început de iritare. E o vorbă românească: „De ce ți-e frică nu scapi”. Și apropo de cine dă telefon cui. Eu am avut discuții cu ei, au venit la mine în birou, inclusiv Marcel Ciolacu, să-mi propună să candidez independent susținut de PSD, pentru un calcul foarte simplu, pentru că voturile PSD la alegerile prezidențiale, unde vin patru milioane în plus față de cele obișnuite, nu-s suficiente să câștigi Președinția României. Vrei să câștigi strict pe PSD nu ai voturi. În turul doi nu mai votează aproape nimeni cu PSD-ul, diaspora nu, nehotărâții nu, e o limitare. Pentru participare la vot de 35-40%, scorul PSD-ului e foarte important. Pentru prezidențiale, unde sunt 65% participare pentru președinte, românii se mobilizează și merg la vot. Nu sunt voturi suficiente. E decizia lor ce vor să facă, e decizia mea ce vreau să fac”, a declarat Mircea Geoană.

Geoană spune că a fost dat afară din PSD

Mircea Geoană a mai afirmat că a fost dat afară din PSD, un partid pe care l-a slujit cu bună credință.

„Eu n-am o relație proastă cu oamenii de acolo. Am fost dată afară dintr-un partid pe care l-am slujit cu bună credință. Cine știe, poate, vorba românului: un șut undeva e un pas înainte. Cred că anii în care nu am făcut politică militantă mi-au făcut foarte mult bine, detox de politică. Sunt un om mai liniștit, mai puternic, mai determinat, dar în cele din urmă ei știu foarte bine chestia asta. Și în istoria PSD-ului, cel care nu livrează Președinția României are o problemă cu același partid care până ieri te-a aplaudat și a doua zi are o schimbare bruscă de atitudine și acțiune”, a mai spus Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO a mai explicat că ar trebui ca cei din PSD „să fie fericiți că cineva care a avut o asociere cu ei în trecut este un om atât de respectat în plan intern și internațional”.