Miza buletinului fără adresă. Pîrvulescu: Va schimba cu totul procesul de votare. USR PLUS face însă calcule greșite privind diaspora

USR PLUS vrea ca domiciliul să fie eliminat de pe cartea de identitate. Cel care a făcut anunțul a fost co-președintele USR PLUS Dan Barna. El a denumit actualul sistem drept "o legătura artificială în care identitatea e condiționată de domiciliul de pe cartea de identitate". O astfel de modificare va schimba cu totul procesul de votare, deoarece cetățenii vor trebui să se înregistreze, altfel nu vor putea vota, așa cum se întâmplă acum, de exemplu, în Franța, a explicat la Digi24 politologul Cristian Pîrvulescu.

Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat că este absolut normal ca identitatea să nu fie legată de adresă: "Identitatea se referă la anumite date antropomorfice care pot fi măsurate, nu e nevoie de adresă. Dar, din punct de vedere electoral, totul se schimbă. Sublinirerea adresei în cartea de identitate făcea ca în România alegătorii cu domiciliu în țară să poată vota automat la o secție de votare la care erau arondați. În momentul în care nu vor mai avea domiciliu în buletin, vor trebui să se înregistreze. Se va schimba tot procesul de votare".

Politologul a spus că o situație similară este în Franța, unde cetățenii care conform vechiului sistem erau în mod automat arondați unor secții de votare, acum trebuie să se înregistreze, altfel nu pot vota.

"La noi nu e în obișnuință ca alegătorii să se înregistreze, vor avea dificultăți. Mă aștept să fie o chestiune în etapă. Sunt deja oameni care au peste 60 de ani care primesc o carte de identitate definitivă, bănuiesc că lor li se va va face modifcarea doar la cerere.

O astfel de măsură ar oferi mai multă elasticitate votului din diaspora, dar și ei vor trebui să se înregistreze. Din punctul meu de vedere, înregistrarea va deveni obligatorie", a afirmat politologul.

Principala refomă care trebuie făcută însă este este introducerea votului electronic, pe care însă politicienii nu îl doresc cu toții, a spus Pîrvulescu: "Așa nu va mai fi absenteism. Pe internet sunt alte reguli, deci nu va fi nevoie de adresă.

Dacă rămânem ca acum, cei din diaspora vor vota sau dacă se înregistrează la secțiile de la consulate sau, dacă sunt în deplasare, prezentând un act de identitate. Problema rămâne votul multiplu. Odată ce s-a introdus soluția cu identificarea eletronică, numărul de cazuri de vot multiplu a devenit nesemnificativ și sunt ușor de reperat aceste situații datorită noilor metode de control.

USR PLUS face calcule greșite privind diaspora. La alegerile din 2020 diapora a votat în mare parte cu AUR și nu e nicio surpriză, pentru că mesajul antisistem are înțelegeri diferite. Și USR PLUS are un mesaj antisistem, inclusiv ce propune acum e o încercare de modernizare interesantă. Merită dezbătută, dar prezintă riscuri în privința sistemului de vot în forma lui actuală".

Cristian Pîrvulescu a dat ca exemplu situația din Estonia, unde Klaus Iohannis a fost de curând în vizită oficială, și unde cărțile de identitate, abonamentul de autobuz, cardul bancar nu au adresă și totuși nu există niciun fel de reticență din partea oamenilor față de acest sistem: "Trebuie gândit în dinamică, nu putem rămâne în secolul 19 pentru că unii nu acceptă modernizarea".

