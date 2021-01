Mușchii lui Klaus Iohannis, viral în social media. Fizicul președintelui, reclamă pentru vaccinul anti-Covid, dar și pentru fitness

Forma fizică a președintelui Klaus Iohannis a generat, vineri dimineață, un val de reacții pe rețelele sociale, după ce șeful statului și-a arătat mușchii brațelor în momentul vaccinării împotriva Covid. Faptul că președintele are mușchii brațelor bine conturați, ca un sportiv, a provocat mii de share-uri, comentarii admirative, meme și întrebări de genul „la ce sală mergeți?”, pe pagina de facebook a lui Klaus Iohannis.

În doar trei ore, postarea Administrației Prezidențiale despre vaccinarea anti-Covid a președintelui a adunat peste 40 000 de aprecieri și a generat peste 8000 de comentarii.

Ce i-au scris cetățenii lui Iohannis:

„Mă apuc de sală, am zis!„

„În numele tuturor femeilor, vă mulțumim. La rapel, dacă se poate, vă rugăm frumos, vrem să vedem dacă faceți și abdomene„

„La ce sală mergeti?”

„La 60+ nu tu burta, bicepsi lucrati. Alta dovada clara ca nu e roman”

„.. felicitări pt deltoid și antebraț se poate mai mult la biceps...”

„Am crezut prima data ca e reclama la sala de fitness”

„Domnule președinte, cu asemenea biceps nu înțeleg cum Dragnea îndrăznea sa va supere ca de-l pocneați ajungea la UPU nu la penitenciar...”

Au apărut și meme, trucaje amuzante pornind de la fotografia oficială a momentului vaccinării președintelui.

Și Ambasada Suediei în România, recunoscută pentru succesul său în social media, l-a trolat pe Klaus Iohannis cu o glumă despre cum arată antrenamentul viking pentru mușchii brațelor:

Lucian Mîndruță este de părere că „Mai mult decât promovare a vaccinului, azi Klaus Iohannis a făcut reclamă unui stil de viață sănătos„.

„La vârsta lui, cred ca nici 5% din bărbați n-arată așa, adică normal, fără țesut adipos in exces si cu mușchi funcționali si utilizați frecvent. poate ca după ce se termina cu epidemia, președintele ar putea sa se implice - ca tot am descoperit ca are si cu ce - într-o campanie pentru hrana sănătoasă și trup în formă. Pentru orice vârstă. Și spun asta cu toată invidia, în vreme ce sper ca nevastă-mea n-o sa dea cu nasul de pozele lui în maieu!”, a scris jurnalistul pe pagina sa de facebook.

Editor : Adriana Duțulescu