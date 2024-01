Primarul Sectorul 3, Robert Negoiță, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de seară, la Digi24, că pasajele făcute la ieșirea din București au fluidizat traficul, iar locuitorii Capitalei au economisit astfel multe ore. El susține că va continua să facă pasaje dacă îi va permite primarul general Nicușor Dan și oriunde se poate fără avizul acestuia. „Vine un politruc cu mâinile în buzunar, netuns, nefrezat, și ne spune nouă că părerea lui este că pasajele făcute nu fluidizează traficul. Nu stau să mă uit la opiniile sale aberante”, spune Negoiță.

Cosmin Prelipceanu: Nicușor Dan spune că nu fluidizezi traficul cu poduri. Sunteți de acord?

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei: A venit și a spus că e un specialist, se înconjoară de specialiști. E în stare să aducă un singur specialist, cât de incompetent ar fi acel specialist, care să ne spună că nu se fluidizează traficul. A făcut niște declarații aici absolut rupte de realitate, care nu-i fac onoare. Că nu s-a fluidizat circulația la Doamna Ghica cu acel pasaj. A circulat pe acolo? Problema e că proiectul nu a fost continuat și te proptești în intersecțiile celelalte care n-au fost fluidizate. Dar cum poate să spună cetățenilor care au fost la mare anul trecut și care vor merge la mare anul ăsta și care știu ce fiasco, ce dezastru era la ieșirea spre mare înainte să facem noi pasajele? Cum poate să spună un om, un pieton, nu primar general, că nu s-a rezolvat problema traficului la ieșirea din București către A2? Că în Sectorul 4, unde Daniel Băluță, să-i dea Dumnezeu sănătate, a inaugurat un pasaj care era un dezastru și acum se circulă absolut fluent și decent. Dar vă dau cifrele date de specialiști. Vine un politruc cu mâinile în buzunar, netuns, nefrezat, și ne spune nouă că părerea lui este că pasajele făcute nu fluidizează traficul.

Cosmin Prelipceanu: Veți continua să faceți pasaje?

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei: Mai mult de două milioane de ore economisim, stăm mai puțin în trafic în fiecare an datorită pasajelor pe care le-am făcut la ieșirea din București. Dacă mă lasă individul ăsta (mai fac pasaje). Sunt administrate de dumnealui, că unde am putut să facem fără avizul lui le-am făcut, că nu stau eu să mă uit la opiniile absolut aberante pe care le are dânsul. (...) Îi trimite pe oameni către transportul public, care e oricum sufocat. Astăzi când discutăm, transportul public în București, în principal metroul este sufocat, la orele de vârf nu face față metroul. În consecință, unde îi trimiți tu pe oameni? Nu cred că varianta corectă este să blocăm Bucureștiul până vom avea transport în comun, ci întâi trebuie să demonstrăm că avem transport în comun eficient, decent, la capacitate și apoi să vedem cum descurajăm mersul cu mașina. (...) Sunt situații, spețe în care transportul public este de evitat - când vine doctorul și spune „starea dumneavoastră de sănătate e în așa fel încât ar fi de evitat aglomerația”. Nu trebuie interzis transportul cu mașina pentru că sunt situații excepționale în care e recomandat să mergi cu mașina.

Editor : C.L.B.