Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost întrebat joi, în ediția „Săptămâna Primarilor”, din cadrul „Jurnalului de Seară”, de la Digi24, de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, cum se simt palmierii din fața Primăriei Sectorului 3 la minus 10 grade Celsius. Edilul i-a răspuns lui Nicușor Dan că palmierii rezistă până la minus 20 de grade Celsius și că i-a cumpărat de la cel mai mare furnizor de plante din Italia.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „Cum se simt palmierii din fața Primăriei Sectorului 3 la minus 10 grade Celsius?”

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: „Am fost în Italia, la cel mai mare furnizor de plante din Italia și le-am zis că sunt din București și că mă interesează să cumpăr plante de acolo. Și mi-a scos o listă cu plante care se pretează și pot fi plantate în clima din București. Acei oameni sunt specialiști, asta știu să facă, sunt unii dintre cei mai mari din lume pe partea de plante.



Am respectat sută la sută acea listă pe care mi-au dat-o. Ei mi-au zis că acești palmieri rezistă până la - 20 de grade Celsius. Supraviețuiesc și în realitate 100%. I-am văzut verzi, am stat de vorbă cu specialiști, altă variantă nu am decât să-i cred. Din Italia au venit palmierii. Dacă anunță temperaturi sub minus 15 grade Celsius, ceea ce se întâmplă o dată la 10-15 ani, dacă o mai fi vreodată în București așa, nu am o problemă. Nu e un cost să vii să protejezi palmierii, e relativ simplu. Oferim biodiversitate, care este absolut sănătoasă pentru ecosistem. De când sunt eu primar, de 12 ani, nu-mi amintesc să fi avut vreodată temperaturi mai jos de minus 15 grade Celsius.”

Editor : B.C.