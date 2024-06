Nicușor Dan a vorbit joi seara, în exclusivitate la Digi24, despre majoritatea de care are nevoie în Consiliul General și despre partidele cu care ar dori să o formeze, și cu care să colaboreze. „E puțin probabil să am nevoie de PSD”, a spus primarul general al Capitalei la „Jurnalul de Seară”.

Nicușor Dan: Eu am fost susținut de ADU, adică USR, PMP, Forța dreptei, ei au 17 mandate, și de REPER, împreună fac 21, majoritatea e 28. La PNL mai sunt 7, deci asta e majoritatea pe care mi-o doresc și din motive logistice să le spune – lipsește cineva din diverse motive – e bine să mai ai pe cineva, dar nu am început aceste discuții, pentru că aștept o clarificare la nivel național a partidelor, bineînțeles că Bucureștiul e locul cel mai vizibil, și liderii locali pe București se aliniază pe poziții naționale care nu-s încă clarificate, și n-am început încă discuțiile. Și mandatul meu, și al noului Consiliu începe în octombrie, noiembrie, deci noi vom funcționa cu oamenii de acum patru ani până în noiembrie.

E puțin probabil să am nevoie de PSD, pentru că tot timpul trebuie să te uiți la oamenii care te-au votat, ei sunt, în general oameni de dreapta care au fost motivați să vină în 2020 la alegeri, de aceea ce am spus noi că a fost eșecul guvernării PSD, Oprescu-Firea, și atunci mai degrabă nu, dar o să vedem.

A fost un transfer, pentru că cel puțin în ultimii doi ani pozițiile noastre au fost convergente pe toate subiectele, eu le mulțumesc foarte mult pentru că inclusiv în dezbateri, reprezentanții ADU au apărat ce am făcut eu în București.

S-a făcut un transfer reciproc de imagine, în plus, în campanie au fost mulți oameni care au împărțit pliante, au strâns semnături, și reciproc în puținele mele ieșiri publice am vorbit de bine de ei. În plus USR a contribuit cu 100.000 euro la campania mea. N-a fost propriu-zis o înțelegere, au comunicat staff-urile de campanie săptămânal, și le-am spus că am această nevoie.

E o decizie internă, mă întâlnesc curând cu domnia sa și e logic să facem asta (Lasconi). Sunt curios să văd care-i e planul pentru USR și pentru București, și o să-i transmit dorința mea de a colabora. Noi nu am colaborat doar în consiliu, m-am coordonat bine și cu deputații din USR.

Editor : Liviu Cojan