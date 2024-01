Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni seară, la Digi24, în cadrul ediției Săptămâna primarilor, că pentru PUZ-ul Sectorului 6 va da aviz de oportunitate în aproximativ „o lună, două”. Întrebat de primarul Ciprian Ciucu despre refuzul de a da acest aviz timp de un an și jumătate, Nicușor Dan a explicat că fiind vorba de o zonă mare a necesitat o analiză mai amplă.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: După cum foarte bine știți, Primăria Sectorului 6 a pregătit un PUZ de regenerare urbană care este în consonanță cu abordarea dumneavoastră. Este un PUZ pentru aproximativ 15% din teritoriul Sectorului 6, în zona 17, care a fost foarte bine primit de către toată lumea academică, de către arhitecți urbaniști, a fost lăudat foarte mult de comisia dumneavoastră de urbanism și de peste un an și jumătate este blocat pentru că dumneavoastră nu ne semnați avizul de oportunitate fără de care nu putem merge mai departe să luăm restul avizelor. Din moment ce este un PUZ care va reduce capacitatea de construire, care va reduce nivelul de construire și va salva spațiile verzi, care e motivul pentru care de un an și jumătate refuzați să ne dați acest aviz de oportunitate?

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: Acest PUZ are în componență o parte din fostele sere militare, cam 60 de hectare de spații verzi pe care le păstrează, în schimb are niște aceleași metehne în ceea ce privește spațiul construit pe care le-au avut PUZ-urile anterioare. În teorie, și este o teorie urbanistică, cred că are cel puțin 20 de ani la nivelul vestului Europei, cel mai bine este ca noi să avem locuire așa numite zone mixte, în care să avem și locuire și birouri la o distanță foarte apropiată, astfel să stimulezi oamenii să și locuiască, să meargă pe jos sau cu bicicleta până la serviciu, să nu traverseze tot orașul cum se întâmplă la noi, o coadă lungă sud-nord dimineața și o coadă din nord în sud după amiaza. Numai că în momentul în care definești acele zone mixte trebuie să fii foarte, foarte atent, pentru că, dacă spui că aici va fi o zonă mixtă, cum din păcate toate documentațiile de urbanism pe care le avem în București spun, o să fim în situația în care suntem acum în care o să vină un dezvoltator care o să spună e mixtă, deci pot să fac și birouri și locuințe, eu vreau numai locuințe. Și tu ca primar, pentru că documentația de urbanism îi permite și te obligă, nu poți decât să-i dai să facă locuințe cum în Sectorul 6 și în alte zone din București s-au dat sute de mii de apartamente. Deci, am dat, am întârziat cu emiterea avizelor de urbanism, am dat câteva zeci, uitându-ne la echilibrul ăsta foarte fin pe care trebuie să-l ai între funcțiunile pe care trebuie să le dezvoltăm, plus zona 17 tocmai pentru că era pe o zonă mai mare a necesitat o analiză mai mare și în momentul în care o să dăm avizul de oportunitate, care e ultimul act care ține de primar, după care e o chestiune care ține de Consiliu, o să fie o privire de urbanism foarte, foarte aplicată. (Mai are de așteptat) de ordinul o lună două.

