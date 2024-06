Nicușor Dan a declarat luni seară, la Digi24 că nu revine în USR și a subliniat că e important ca în timpul mandatului să fie echidistant de partidele care îl vor susține.

"Nu revin în USR. Am colaborat bine cu USR, a fost foarte important în mandatul ăsta faptul că am fost independent, acum vor fi și mai multe partide și e important să fiu echidistant de partidele care mă vor susține", a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, el a spus că nu candidează la președinție și că singura lui preocupare în următorii patru ani este mandatul câștigat la alegerile locale.

"Nu candidez la președinție. În acest moment, tocmai am primit un mandat de patru ani și pentru perioada următoare e singura mea precoupare. Să vedem care-s toți candidați, discuția pe care o să o avem pe urbanism și veți afla răspunsul.", a spus el.

Întrebat cu cine va face majoritate în timpul noului mandat, Nicușor Dan a răspuns: "Trebuie să așteptăm rezultatele finale, nu există încă acord politic, o să fie 28 - 27, dacă punem într-o parte Dreapta Unită, REPER și PNL și în cealaltă parte PSD, PUSL și AUR o să avem 27-28, dar nu știm cine o să fie 27 și cine 28. Eu sper ca asta să fie majoritatea cu care lucrez USR-PMP-FD-REPER, sunt bucuros că REPER a făcut pragul, și PNL. Cu PNL am lucrat deja în mandatul ăsta și am lucrat foarte bine. Dacă vom avea nevoie de acel vot vom discuta cu celelalte partide, o să vedem. În orice caz urmează patru ani și câteva luni, nu e deloc productiv să existe un conflict între primar și Consiliu. Trebuie să fie niște atribuții date viceprimarilor din acea majoritate, care-s consilieri generali, deci o să fie o negociere de câteva săptămâni și odată ce am încheiat să ne vedem de drum. Am avut o experiență foarte bună trei și experiența acestui an."

Primarul ales al Capitalei, potrivit datelor parţiale, Nicuşor Dan, a declarat luni, pentru Digi24, că intenţia lui este să rămână independent, deşi a fost susţinut de partidele din Alianţa Dreapta Unită la alegerile de duminică.

Edilul a fost întrebat la Digi24 dacă rămâne independent sau se va alătura unui partid, după rezultatul alegerilor. „Nu, faptul că am fost independent m-a ajutat în aceşti trei ani şi jumătate în a discuta cu trei partide care m-au susţinut, acum vor fi mai multe şi intenţia mea este să rămân independent”, a răspuns Nicuşor Dan. Acesta a adăugat că activitatea sa la PMB este una „intensă” și că nu are timp de politică de partid.

În iunie 2017, Nicușor Dan a demisionat din USR, la exact doi ani de la înființarea formațiunii politice, după ce conducerea USR a decis prin vot să se poziţioneze împotriva revizuirii Constituţiei pentru redefiniriea familiei. La acea vreme, el a explicat că a luat decizia ca urmare a unui conflict care a apărut între opiniile lui și cele ale unei majorități din partid pe tema poziționării în privința familiei tradiționale. Tot atunci, spunea referitor la viitorul său politic, că lasă ușile deschise inclusiv pentru USR. „Eu rămân disponibil pentru politica românească, pentru USR, dacă USR, printr-un for mai înalt, își reconsideră decizia pe care a luat-o”, a spus deputatul. El a ținut să precizeze că demisia sa nu a fost „o țâfnă de moment”, ci „o decizie asumată”.

Editor : G.M.