Nicușor Dan: Vlad Voiculescu a solicitat noi date tehnice cu privire la buget, urmează să se facă o nouă analiză

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, speră să se ajungă în curând la un acord cu USR PLUS pe tema bugetului Capitalei, el precizând că urmează să se facă o nouă analiză după ce fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, a solicitat, miercuri, „noi date tehnice”.

Nicușor Dan a precizat că a avut miercuri seara noi discuții pentru a ajunge la o înțelegere pe bugetul Capitalei. Dialogul online - pe care edilul îl caracterizează drept „echilibrat” - a fost cu reprezentanții USR PLUS, PNL și PMP din București. „Alături de mine, la întâlnire au participat Vlad Voiculescu, Horia Tomescu și Cosmin Smighelschi (USR PLUS), Violeta Alexandru, Stelian Bujduveanu, Răzvan Socolovici și Diana Mardarovici (PNL), Andrei Ionescu și Sebastian Moise (PMP)”, a detaliat edilul într-o postare pe Facebook.

„A fost un dialog echilibrat, în care am căutat căi de a rezolva lucrurile în interesul bucureștenilor. În numele USR PLUS, Vlad Voiculescu a solicitat noi date tehnice cu privire la buget, urmând ca în următoarele 24 de ore, în cadrul organizației, să se facă o nouă analiză, astfel încât să ne apropiem cu toții de o soluție”, precizează Nicușor Dan.

Discuțiile vor continua joi seară.

„Sper să ajungem cât mai curând la un acord, ținând cont atât de prioritățile comune, cât și de constrângerile momentului”, spune Nicușor Dan.

Și Horia Tomescu, viceprimarul USR PLUS al Capitalei, a anunțat miercuri seara „o discuție productivă” cu primarul general despre bugetul Capitalei și spune că va exista un nou proiect de buget.

Deși este luna mai, Capitala nu are încă bugetul aprobat pentru anul 2021, din cauza unor disensiuni care au apărut între Nicușor Dan și consilierii USR PLUS. Bugetul Capitalei a fost respins la 28 aprilie cu 17 voturi „pentru”, 22 „împotrivă” și 14 abțineri, după ce consilierii USR PLUS i-au cerut primarului general Nicușor Dan să retragă proiectul pentru că nu a fost dezbătut, iar veniturile „nu sunt realistice”.