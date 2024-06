Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni seară, în cadrul emisiunii „Jurnalul de Seară” de la Digi 24, că își dorește ca referendumurile pentru București, anunțate duminică în seara victoriei sale la alegerile locale, să fie organizate simultan cu alegerile parlamentare programate în luna decembrie 2024.

„Depinde de discuția cu Consiliul General, dar mi-aș dori să fie deodată cu alegerile parlamentar. Referendum înseamnă vot – cabină de vot, secții de vot, birou electoral și atunci e absurd să nu se lipească de niște cheltuieli care se fac deja”, a spus Nicușor Dan la Digi 24.

Primarul Capitalei a spus că „sunt niște probleme pe care Bucureștiul le are în raport cu autoritățile centrale - „banii, urbanismul și spațiile verzi urbane”.

„Am considerat că am un mandat de la bucureșteni și cel mai bun moment și cel mai onest din partea mea primar la al doilea mandat era să tranșez aceste chestiuni în seara când am cea mai mare vizibilitate, pentru că București are un mare deficit de dezvoltare pentru că din bugetul său se duce o parte mare spre sectoare și primăria nu poate să facă investiții în transport, sănătate, educație și putem să dăm multe alte exemple”, a spus Nicușor Dan la Digi 24.

Primarul Nicușo Dan a mai prezentat o problemă care poate fi realizată prin referendum.

„Problema de urbanism e că primarul general răspunde de trafic dar autorizațiile nu le dă. Sunt cele două probleme mari, pe de altă parte problema spațiilor verzi și lunga dezbatere în care am văzut poziții în parlament care sunt departe de interesul public și atunci e evident că e o oportunitate pentru mine, considerând că ele-s importante să le aduc în dezbatere acum. Din punct devedere tehnic – e așa , nu primarul convoacă, ci Consiliul la propunerea primarului. Apoi, ca să fie foarte clar, referendumul local nu obligă parlamentul dar e un instrument important de presiune. Al doilea referendum e simplu – doriți ca primarul să emită toate autorizațiile de construcție în oraș”, a spus primarul Capitalei.

Luni seara, în cadrul discursului ținut după anunțarea exit-poll-ului care îl anunța drept câștigător detașat la alegerile pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a afirmat că va declanșa un referendum care să stabilească modul în care se vor împărți banii din București, între Primăria Generală şi cele de sector.

„Cu aprobarea Consiliului General, voi declanşa un referendum local pentru cum se vor împărţi banii între Primăria Capitalei şi primăriile de sector. De ani de zile Bucureştiul are un deficit de dezvoltare, de ani de zile Primăria Capitalei este obligată să gândească mic, pentru că nu are bani să gândească mare. Banii abia ajung pentru întreţinerea infrastructurii pe care deja o avem. Nu putem să ne gândim la extinderea transportului public, nu putem să ne gândim la noi corpuri de spitale, nu putem să ne gândim la noi corpuri pentru universităţile din Bucureşti, care ar putea să aducă zeci de mii de studenţi străini în Bucureşti şi să pună Bucureştiul pe harta academică. În schimb, avem borduri peste borduri, pavele care înlocuiesc alte pavele şi panseluţe care înlocuiesc alte panseluţe”, a spus declarat Nicușor Dan.

