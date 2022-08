Nunta de PR a lui George Simion, transmisă live pe Facebook. Scandal în trupa Phoenix - Nicu Covaci va cânta pentru șeful AUR

Liderul AUR George Simion se însoară, sâmbătă, în comuna Măciuca, Vâlcea, eveniment pentru care își face PR politic încă de acum două luni. Pe pagina sa de Facebook au fost postate constant informații despre ceremonie, iar azi evenimentul este transmis live. El a invitat la nuntă "toți românii", cărora le-a cerut să vină îmbrăcați cu "cămașă populară", după un scenariu bine gândit pentru a semăna în mod evident cu nunta șefului legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Încă de dimineață, Simion a postat pe Facebook în care el și mireasa lui, Ilinca, prezintă obiceiuri și tradiții de nuntă.

Vineri a făcut o nouă invitație la nuntă, mesajul fiind însoțit și de o fotografie în care el și viitoarea soție apar îmbrăcați în costum tradițional, pe un deal.

"Cine vrea sâmbătă să fie cu noi, de la mic la mare, poate veni. Cine nu, nu văd rostul pentru a ne urî între noi", a scris el acum două zile, reluând astfel invitația celor care vor să vină la evenimentul lui.

Nunta a stârnit atenția, dar și critici în spațiul public. Un scandal a fost iscat după ce Nicu Covaci a acceptat ca trupa Phoenix să cânte la nuntă. Decizia acestuia l-a supărat pe unul din componenții mai vechi ai trupei rock, Josef Kappl, care s-a declarat rușinat de situație.

"De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!! De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace <leaderul> acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui!", a scris Josef Kappl.

De altfel, Simion a ținut să informeze constant publicul despre organizarea nunții. A anunțat că vrea ca legumele să fie românești și a făcut chiar publică o listă cu ceea ce are nevoie - roșii, ceapă, ciuperci, etc. Totodată, a dat detalii privind traseele pentru ca cei interesați să ajungă la locație și la zonele de parcare.

Simion a anunțat public încă de la jumătatea lunii iunie că se însoară și i-a invitat la nuntă pe "toți românii". Cu o condiție însă: să vină îmbrăcați cu "cămașă populară".

La scurt timp după aceea a anunțat data și locația: 27 august în satul Oveselu din Vâlcea. "Știu că e departe pentru unii dintre voi dar ne organizăm cu autocare din fiecare județ. Nu am glumit: vă aștept pe toți. (...) Pentru mine important e să veniți, nu daruri sau altceva. Obligatoriu e să veniți în cămașă tradițională", a scris el atunci pe Facebook.

Acum 100 de ani, Zelea Codreanu s-a însurat în Crâng, în fața a zeci de mii de oameni

În urmă cu aproape 100 de ani, Zelea Codreanu își organiza nunta într-o pădure lângă Focșani, un eveniment la care au participat, potrivit mărturiilor vremii, între 80.000 și 100.000 de persoane.

"Nunta lui Codreanu s‑a desfăşurat la Crâng. Asistenţa era formată din câteva zeci de mii de persoane (între 80.000 şi 100.000). Corneliu Codreanu împreună cu tânăra sa soţie Elena şi‑au făcut apariţia într‑un car tras de boi, bine decorat. Nunta era organizată în aer liber, era vară şi vreme foarte frumoasă", potrivit unei mărturii, consemnate de revista Historia.

Zelea Codreanu nu a ales întâmplător Focașaniul pentru a-și organiza nunta. Niciunul dintre miri nu aveau legături cu zona Vrancei, dar evenimentul s-a dorit a fi un exerciţiu de imagine. Aici, în acelaşi an, a avut loc începutul procesul său în celebrul caz al asasinării prefectului de Iaşi, Constantin Manciu, la finalul căruia a fost achitat.

Despre nuntă, Zelea Codreanu scria ulterior că "mi s‑a adus un cal – aşa era programul – şi după ce am trecut călare pe la casa miresei, am pornit în faţa unei coloane afară din oraş, la Crâng. Pe marginile şoselei, de o parte şi de alta lume, prin copaci erau copii, iar pe şosea veneau în urma mea naşii, în trăsuri ornate (...) Venea apoi carul miresei cu şase boi, împodobit cu flori. Apoi alte care ale nuntaşilor. În total 2.300 de care, trăsuri şi automobile, toate încărcate cu flori şi lume îmbrăcată în costume naţionale. Eu ajunsesem la 7 km. de oraş, în Crâng şi coada coloanei încă nu ieşise din Focşani. În Crâng s-a oficiat nunta pe o estradă de scânduri pregătită anume. Erau de faţă între 80-100.000 de oameni. După oficierea slujbei religioase au început hora, jocurile şi petrecerea. Apoi a urmat masa întinsă pe iarbă verde".

În anul următor după nuntă, în 1926, sperând că a reuşit să prindă la public, Corneliu Zelea Codreanu a candidat pentru un post de deputat la Focşani din partea Ligii Apărării Naţional-Creştine, partid politic de orientare naţionalistă şi antisemită din România, însă nu a reușit să câștige un loc în Parlament.



Editor : G.M.