Începând de luni are loc în București o amplă operațiune a AUR de verificare a membrilor de partid. Cu ajutorul unor teste poligraf, cunoscute și ca detectoare de minciuni. Din informațiile obținute de digi24.ro se pare că testările sunt realizate de aceeași firmă care lucrează cu influencerul Selly la emisiunile acestuia de pe youtube.com despre detectorul de minciuni pentru vedete. Am stat de vorbă cu mai mulți lideri de partid și cu candidați AUR în încercarea de a afla cum se desfășoară testele și, de asemenea, de ce este nevoie de ele.

Primul indiciu despre Operațiunea Detectorul l-a oferit chiar președintele AUR, George Simion, care a publicat luni pe conturile sale de TikTok și Facebook un material video despre cum se testează la detectorul de minciuni în biroul său din sediul AUR. “Să nu credeți, dragi prieteni, că eu eludez cumva procesul. Sunt gata să apar în fața oricărui detector de minciuni și să fac testul poligraf. Fac o provocare către toți președinții de partide, să facă și ei la fel. Să vedem dacă au curaj”, spune George Simion în postarea sa de pe conturile de socializare

În montajul video nu se distinge deloc cum s-a mișcat acul la răspunsurile președintelui AUR, iar privitorii sunt invitați să ia de bună evaluarea “este sincer”, care se aude din gura celui care aplică chestionarul. Singurele întrebări care apar în montaj sunt următoarele: 1. Ai primit vreodată bani sau alte avantaje materiale în schimbul promisiunii de a oferi funcții în partid sau funcții publice? 2. Ai fost vreodată cooptat să lucrezi pentru servici de informații românești sau străine? 3. Ai avut vreodată înțelegeri cu partide oponente sau alte entități care să contravină intereselor partidului tău?

La toate aceste întrebări, George Simion a răspuns cu Nu. Mulți dintre cei care comentează la video-ul postat de George Simion ridică întrebări despre rezultatele oficiale ale testului său poligraf. Mai mulți comentatori indică faptul că autorul testării ar fi un anume Octavian, examinatorul din video-urile realizate pe influencerul Selly pe canalul său de youtube.

În descrierea acestor video-uri de pe pagina lui Selly este menționată firma Best Polygraf din București. Am solicitat acestei firme să ne spună dacă ea este cea care realizează testările cu detectorul de minciuni la partidul AUR. “Nu pot să divulg nicio informație despre clienții pe care îi avem”, ne-a spus reprezentantul firmei. L-am întrebat totuși cât durează în mod normal un test poligraf pentru o persoană, iar acesta ne-a precizat că în medie durează cam o oră.

Sunt mai multe firme în București care oferă servicii de test poligraf, iar digi24.ro a verificat la mai multe dintre acestea dacă îi au drept clienți pe cei de la AUR. Cu excepția celor de la Best-Polygraf, care nu a infirmat, dar nici nu a confirmat contractul cu AUR, toate celelalte firme au negat că ar avea vreun contract cu partidul condus de George Simion.

Prețul unei testări la detectorul de minciuni e undeva între 300 lei și 1500 de lei, în funcție de amploarea analizei făcute. Raluca Georgescu, de la firma Top Secret Investigations, susține că fiecare testare trebuie să aibă un set de întrebări bine articulat, iar la finalul ei trebuie să existe un raport. “Ei ar trebui să dea un raport al investigației la testul poligraf, altfel oricine poate să spună orice”, afirmă Raluca Georgescu pentru digi24.ro. Ea a negat că firma sa ar oferi servicii pentru cei de la partidul AUR. Potrivit website-ului firmei sale, supervizarea activității lor este asigurată de profesorul Tudorel Butoi, psiholog criminalist, specialist în psihologie judiciară - tehnică poligraf - detector de minciuni.

I-am solicitat președintelui Consiliului Național al AUR, Claudiu Târziu, să ne explice de ce este nevoie ca partidul să-și verifice proprii membri la testele poligraf. Acesta a refuzat să ne răspundă și ne-a invitat să vorbim cu Marius Lulea “”că e inițiativa lui”. Reamintim, Marius Lulea a fost suspendat luni din funcția de prim-vicepreședinte AUR, de către George Simion, după ce acesta s-a opus candidaturii analistului politic Cozmin Gușă la Primăria Capitalei.

La rândul său, Marius Lulea a refuzat să ne răspundă la întrebări legate de necesitatea testării cu detectorul de minciuni a colegilor săi de partid. Se pare că liderii partidului au primit interdicția de a face comentarii pe marginea a acestui subiect.

“Chiar acum dau testul, haideți să ne auzim peste 2 ore, că trebuie să iau niște notițe”

Singura persoană care ne-a confirmat prezența la sa testarea cu detectorul poligraf este Ionelia Priescu, coordonatorului filialei județene Gorj a AUR. Într-o convorbire telefonică cu aceasta, ea ne-a confirmat ieri că se află la București, la sediul partidului. “Chiar acum dau testul, haideți să ne auzim peste 2 ore, că trebuie să iau niște notițe”, ne-a spus Ionelia Priescu. Ulterior, aceasta a revenit către noi și ne-a relatat experiența testării cu detectorul de minciuni.

“Au fost trei întrebări. Se axează pe chestia asta dacă am făcut blaturi sau înțelegeri cu alte partide, dacă avem legături sau dacă am fost contactați de servicii, chestii de genul ăsta. A durat vreo 13-15 minute. Nu știu ce firmă a făcut testul. Știu că era acel scaun, acea aparatură specifică. A fost la sediul partidului, într-o încăpere separată. Ni se cerea celor de pe hol să facem liniște, bănuiesc pentru exactitate. Azi cred că au fost undeva la peste 10 coordonatori județeni de când am venit eu, în jur de 13.30. Nu știu cine a coordonat întreaga acțiune”, a povestit Ionelia Priescu pentru digi24.ro.

Candidatul AUR la președinția Consiliului Județean Gorj, Adrian Zorlescu, a confirmat și el pentru digi24.ro că are loc la București “o primă etapă a testării poligraf” și anume aceea cu coordonatorii filialelor județene ale partidului.

Dan Tanasă, vicepreședinte AUR, susținea în cursul zilei de marți, într-o declarație pentru digi24.ro, că “testarea a avut loc” și că “au fost toți cei programați pentru ziua de ieri (luni - nr.)”. Tanasă a refuzat să ne comunice ce firmă a fost angajată să facă testarea și, mai concret, care dintre reprezentanții partidului au fost invitați la testare.

Mai mulți candidați AUR la alegerile locale din 9 iunie s-au arătat dispuși să participe la testarea cu detectorul de minciuni. “Nu am făcut încă testul. Dar îl voi face drag când voi fi chemat. Deocamdată nu am fost chemat să-l fac”, ne-a declarat Leonard Tănase, candidat AUR la Primăria Mangalia.

“Nu am facut testul, dar aștept cu nerăbdare să îl fac. Chiar îmi doresc, am și scris pe grupurile noastre că îmi doresc sa fac acest test poligraf. Eu am un masterat in criminalistică și știu ce înseamnă asta”, a declarat pentru digi24.ro și Constantin-Ciprian Iacob, candidat AUR la CJ Dâmbovița:

La rândul său, deputatul AUR George Bădiu, candidat pentru șefia CJ Vrancea, susține că ar trebui să facem diferența între o acțiune de PR și un demers real de testare: “Nu cred că se pune problema ca după atâta timp să nu avem încredere în proprii noștri oameni. Nu cred că e vreun coleg de-al meu din conducerea partidului care să se îndoiască de seriozitatea coordonatorilor județeni. Eu o consider doar o acțiune de PR, în niciun caz nu este o măsură de neîncredere în proprii membri”, susíne George Bădiu.