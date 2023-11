Orban, despre retragerea Elenei Lasconi de pe listele USR: Am privit îngrijorat acest episod. O să purtăm discuţii cu USR

Preşedintele partidului Forţa Dreptei Ludovic Orban a declarat că retragerea Elenei Lasconi de pe lista USR de la alegerile europarlamentare i se pare o decizie pripită şi a adăugat că nu i se pare corect şi democratic ca „un om să fie supus unei sancţiuni din motive care ţin de poziţionarea pe baza propriei conştiinţe”, Întrebat dacă afectează acest scandal o viitoare alianţă cu USR pentru formarea unui pol politic de centru dreapta, Orban a spus că, în şedinţa de luni a Biroului politic al partidului Forţa Dreptei a existat „o supărare” în rândul colegilor săi. „Sigur că există o nemulţumire. Sigur că o să purtăm discuţii pe tema asta”, a mai explicat el.

„Cunoaşteţi poziţia pe care am avut-o la referendumul pentru familie. În calitate de preşedinte al PNL, nu am impus niciunui membru al PNL să voteze altfel decât cum îi dictează propria conştiinţă. Sunt lucruri în care politica, din punctul meu de vedere, dacă intervine face rău. Chestiunile acestea sunt chestiuni de conştiinţă, de convingere, de credinţă interioară pe care o are fiecare om. Poziţionarea faţă de familie este o poziţionare care izvorăşte din convingerea pe care o are fiecare individ şi nu se poate impune, prin decizia unui organism politic, ca să voteze împotriva propriei conştiinţe”, a afirmat Ludovic Orban, luni la Parlament.

El a remintit despre faptul că, în perioada în care era preşedinte al PNL, a fost taxat de colegi pentru că votat „DA” la referendumul pentru familie din 2018 şi unii au avut chiar o tentativă de a îl debarca atunci de la şefia partidului. Orban a mai precizat că nu i se pare corect ca un om să fie sancţionat pentru crezurile sale şi poziţionarea sa pe baza propriei conştiinţe.

„Sigur că eu am fost taxat de colegi de-ai mei care aveau alte opinii decât opinia personală pe care am exprimat-o şi care a fost o tentativă de debarcare a mea din funcţia de preşedinte al PNL, tentativă nereuşită, pe motiv că am fost la referendum şi că am votat «DA». Nu mi se pare corect ca un om să fie supus unei sancţiuni din motive care ţin de poziţionarea pe baza propriei conştiinţe. Nu este democratic, nu este corect şi nu este conform cu ceea ce este normal şi firesc în orice societate şi anume ca pe orice chestiune care ţine de convingere, de credinţă, de propria conştiinţă, până la urmă, fiecare om să voteze aşa cum îi dictează propria conştiinţă. Asta este o atitudine normală, firească, democratică şi chiar constituţională”, a completat Orban.

„Am rămas surprins, vă mărturisesc, de acest episod nefericit care s-a întâmplat în USR, cu atât mai mult cu cât eu cred că nu poţi să sancţionezi pe cineva că a fost sincer atunci când i s-a pus o întrebare”, a continuat liderul Forţa Dreptei, potrivit News.ro.

„Probabil că dacă nu i se punea întrebarea respectivă, nu ar fi dat răspunsul respectiv, dar nu poţi să acuzi pe cineva că i se pune o întrebare şi persoana respectivă spune adevăratul. Mai mult decât atât, nu cred că chestiunile de familie, care ţin de relaţie, de mediul de familie, pot să stea la baza unor decizii politice. Vă mărturisesc că am privit îngrijorat acest episod profund nefericit, cu atât mai mult cu cât ştiţi că cei din Consiliul Naţional Forţa Dreptei m-au mandatat să deschid discuţii pentru posibilitatea de a constitui o alianţă de centru dreapta. Eu cred că într-o alianţă de centru dreapta nu trebuie politizate astfel de subiecte şi cred că fiecare membru al unei formaţiuni politice, legat de astfel de teme, trebuie să se poziţioneze conform propriei conştiinţe”, a mai spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă acest scandal afectează viitoarea alianţă cu USR, Orban a răspuns: „Am avut astăzi o şedinţă de Birou Politic şi există o supărare în rândul colegilor mei. Partidul Forţa Dreptei este compus din oameni, din parlamentari, care practic au colaborat cu cei de la USR în Parlament, cu care am depus o mulţime de demersuri comune şi categoric nu putem fi de acord cu o astfel de atitudine, cu atât mai mult cu cât practic Elena Lasconi a fost propusă cap de listă chiar de preşedintele USR”.

Chestionat dacă Forţa Dreptei va mai face sau nu alianţă cu USR, Ludovic Orban a replicat: „Sigur că există o nemulţumire”.

„Sigur că o să purtăm discuţii pe tema asta. Acum o alianţă nu este obligatoriu să se materializeze imediat. Alegerile pentru Parlamentul European sunt nişte alegeri specifice în care, în afară de considerentele de politică internă care determină formarea de alianţe, de coaliţii, trebuie ţii cont şi de poziţionarea politică, adică de afilierea de o familie politică sau alta la nivel european. Ceea ce ne priveşte pe noi, Forţa Dreptei, suntem liberali conservatori şi noi ne-am simţit cel mai bine la nivelul Partidului Popular European”, a mai precizat liderul Forţa Dreptei.

De asemenea, întrebat dacă USR ar trebui să revină asupra deciziei în privinţa Elenei Lasconi şi să o pună pe listă, Orban a răspuns: „Dintre primarii USR cu care am colaborat şi cu care am avut dialog, sigur în afară de primarul municipiului Timişoara şi Braşov, pe care îi cunosc bine şi pe care îi apreciez ca activitate, a fost o surpriză extrem de plăcută performanţa şi rezultatele pe care le-a avut Elena Lasconi şi mi s-a părut că este o idee bună ca Elena Lasconi să fie candidat, chiar pe o listă comună, deşi şi aici USR întâi şi-a stabilit candidaţii, lăsând aşa cumva impresia că ei sunt oricum pregătiţi să meargă pe liste proprii”.

„Sigur şi asta este o chestiune care ne-a pus pe gânduri şi ne-a determinat să reflectăm la această posibilă alianţă la alegerile pentru Parlamentul European. Deci Elena Lasconi mi s-a părut un candidat bun. Acum am rămas fără Elena Lasconi. Cred că a fost o decizie pripită. Cred că nu se poate pune o astfel de condiţie. Dacă cineva e pentru familia creştină, familia tradiţională, nu comite un păcat. Nu încearcă să impună sau să interzică nimănui să fie într-un anumit fel. Pur şi simplu este o chestiune de conştiinţă”, a conchis Ludovic Orban.

Elena Lasconi, care deschidea lista USR la alegerile europarlamentare, a dezvăluit că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018 care prevedea modificarea Constituţiei în sensul în care Familia familia să fie întemeiată pe căsătoria liber consimţită între soţ şi soţie, nu între soţi, cum este prevăzut în prezent în Legea fundamentală. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a explicat Lasconi, sâmbătă la Prima TV.

Ulterior, Biroul Naţional al USR a luat act duminică seara de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaţilor la alegerile europarlamentare, potrivit unui comunicat al formaţiunii. Reprezentanţii USR au adăugat că Elena Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni şi va avea sprijin din partea partidului pentru a face, în continuare, performanţă în administraţie.

