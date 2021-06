Orban îi răspunde lui Cîțu despre “tranșarea alegerilor din PNL”: Trebuia să se concentreze pe rezultatele pozitive ale guvernării

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, că afirmația premierului Florin Cîțu, care a spus în timpul dezbaterilor pe moțiunea de cenzură că a “tranșat alegerile din PNL”, este “total nepotrivită” și că ar fi trebuit să se concetreze pe “prezentarea rezultatelor pozitive ale guvernării”.

„Verbul a tranșa înseamnă a separa, a împărți. Mi se par total nepotrivite, ca premier care este în fața unei moțiuni de cenzură trebuie să se concentreze pe prezentarea rezultatelor pozitive ale guvernării, să combată orice argument și mai ales orice minciună și calomnie care a fost cuprinsă în moțiunea de cenzură. Nu era locul potrivit pentru a vorbi de congresul PNL și lucrul acesta îl știe toată lumea, nu trebuie să spun eu”, a declarat Ludovic Orban, întrebat cum comentează afirmația lui Florin Cîțu din plenul Parlamentului, când a spus că „alegerile din PNL au fost tranșate”.

Întrebat dacă afirmația premierului a fost un mesaj pentru cei nemulțumiți de guvernare din interiorul PNL, liderul PNL a răspuns că nu știe.

„Ca președinte al PNL am propus în coaliție, s-a adoptat propunerea mea ca parlamentarii din coaliție din prima moțiune de cenzură și având o susținere din partea a patru grupuri parlamemtare, am luat decizia de a fi prezenți și de a nu vota și exact cum am hotărât niciun parlamentar din coaliției nu a votat moțiunea de cenzură”, a mai spus Orban.

Referitor la afirmația șefului statului care a declarat astăzi că cine este președintele PNL trebuie să fie și premier, acesta a răspuns: „Știți că nu-l comentez pe domnul președitnte Iohannis. Știți în ce context am făcut declarația legată de raportul premier-președinte, președinte-premier, ca răspuns la un argument care a fost folosit de unul dintre cei care îl susțin pe Florin Cîțu. Evident, Guvernul este învestit de Parlament. Evident că pentru a fi învestit un Guvern este nevoie de o majoritate parlamentară”.

Președintele PNL a precizat că a arătat forța pe care o are în partid prin faptul că niciun parlamentar al PNL nu a votat moțiunea de cenzură așa cum a hotărât.

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat marţi, în cadrul dezbaterilor de la moţiunea de cenzură depusă de PSD, că social-democraţii îl consideră "cel mai mare inamic", dar a adăugat că aceştia nu vor scăpa de el.

Totodată, premierul a spus că a “tranşat alegerile din PNL” și că social-democrații nu au scăpat “de cine vă e cel mai frică”.

"Toţi românii trebuie să ştie că niciodată nu voi face compromisuri, dar mai ales când vine vorba de PSD. Ştiţi deja ce fel de politician sunt. Şi ştiţi că niciodată, dar niciodată nu aş susţine, nici măcar în glumă, să dau jos propriul guvern ca apoi să fac guvernare cu PSD. Am intrat în politică fiind liberal convins şi voi respecta până la capăt principiile şi valorile liberale. Domnilor de la PSD, degeaba speraţi! Vă minţiţi singuri! După 25 septembrie va fi şi mai rău pentru dumneavoastră. Am tranşat alegerile din PNL, de cine vă e cel mai frică nu scăpaţi", a declarat Cîţu în plenul reunit al celor două Camere.

Editor : Alexandru Costea