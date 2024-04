Parlamentarii cer să lucreze online ca să aibă timp de campanii electorale. Alfred Simonis: Nu înseamnă că nu se lucrează

O parte dintre parlamentari vor lucra online pentru a se ocupa şi de campaniile electorale. Un exemplu este Comisia pentru Buget, unde președintele comisiei a solicitat conducerii Camerei Deputaților ca activitatea să se poată desfășura online până la finalul acestui an pentru ca alegerilor să se desfășoare fără sincope. Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat marţi că este foarte posibil ca, pe măsură ce campania electorală se apropie, anumite şedinţe de plen să se poată desfăşura în sistem hibrid.

Simonis a fost întrebat dacă deputaţii au intrat deja în campania electorală, având în vedere că de luni două comisii au solicitat să lucreze în sistem online sau în sistem hibrid.

"Nu cred. S-a mai desfăşurat activitatea în comisii în sistemul online pe parcursul întregului an, de când am implementat sistemul online. (...) Faptul că se lucrează în sistem online nu înseamnă că nu se lucrează, se adoptă aceleaşi rapoarte, se transmit la plen aceleaşi rapoarte, se reglementează şi se legiferează aşa cum se legiferează în sistem fizic. Nu ştiu, nu sunt la curent cu această solicitare, nu am condus şedinţa Biroului permanent de ieri, nu ştiu ce se va întâmpla, vom verifica în perioada următoare, dar e foarte posibil ca pe măsură ce ne apropiem de campania electorală şi anumite şedinţe de plen să se poată desfăşura în sistem hibrid. Eu va trebui să fiu la tribună, pentru că de aici se conduce şedinţa, eu şi colegii care vor conduce şedinţele, în schimb ceilalţi colegi vor avea şi posibilitatea să voteze în sistem online", a spus Simonis la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.

Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor va lucra online până la finalul actualei sesiuni parlamentare, pentru ca parlamentarii să se poată ocupa şi de campaniile electorale.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat luni o solicitare în acest sens din partea preşedintelui Comisiei pentru buget, Iulian Huţucă.

"Având în vedere contextul politic actual marcat de apropierea alegerilor locale şi europarlamentare, dar şi necesitatea adoptării prin lege a unor proiecte legislative, vă adresăm rugămintea de a aproba ca, în perioada rămasă până la sfârşitul actualei sesiuni parlamentare, dezbaterile Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci să se desfăşoare cu prezenţă online. Acest mod de lucru va permite ca atât activitatea legislativă, cât şi cea desfăşurată în vederea alegerilor să se deruleze fără sincope", a susţinut Huţucă, în solicitare.

Biroul permanent a aprobat, de asemenea, ca şedinţele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor să se desfăşoare în format hibrid până la sfârşitul sesiunii parlamentare.

